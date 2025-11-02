Đề xuất giám sát dịch vụ công trực tuyến dựa trên đánh giá của người dân

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng thừa ủy quyền Thủ tướng trình Quốc hội dự án Luật Chuyển đổi số.

Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đông Thạnh, TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Theo đó, dự thảo có đề cập các nội dung liên quan đến việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể, hệ thống thông tin phục vụ dịch vụ công trực tuyến phải được thiết kế để tự động đo lường và giám sát chất lượng, hiệu năng, bao gồm tốc độ xử lý, tính ổn định, trải nghiệm người dùng và an toàn, an ninh mạng.

Chất lượng dịch vụ công trực tuyến sẽ được cải tiến liên tục dựa trên đánh giá và phản hồi từ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Các ý kiến này được thu thập thông qua nhiều kênh phản hồi và công cụ khảo sát trực tuyến.

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật để cung cấp dịch vụ công trực tuyến chất lượng, hiệu quả trên môi trường số; xử lý kịp thời lỗi kỹ thuật, vấn đề phát sinh và công khai kết quả cải thiện chất lượng dịch vụ.

Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật để cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường số.

Dự thảo cũng đề cập đến việc dịch vụ công trực tuyến được thiết kế và cung cấp theo sự kiện cuộc sống của người dân và vòng đời doanh nghiệp, hướng tới cá thể hóa phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng cá nhân, tổ chức.

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp liên thông để cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chuỗi sự kiện, thay vì phân mảnh theo thẩm quyền hành chính của từng cơ quan.

Các đơn vị phải bảo đảm người dân, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin một lần; quy trình xử lý xuyên suốt, liền mạch, phi địa giới hành chính; thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính được cắt giảm tối đa.

Đồng thời, cơ quan nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân về các rào cản tiếp cận và có biện pháp khắc phục kịp thời; đánh giá định kỳ mức độ bao trùm và khả năng tiếp cận của dịch vụ công trực tuyến, công khai kết quả…

Dự thảo quy định rõ, các đơn vị không được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại giấy tờ, thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành…, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm mọi công dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt dự thảo nêu rõ có chính sách ưu tiên, hỗ trợ đặc thù để bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật, cao tuổi trẻ em, người dân sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa…