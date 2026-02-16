Sinh viên chi bao nhiêu tiền cho Tết là phù hợp?

Nguyễn Tất Cảnh (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) nhẩm tính số tiền đã chi tiêu trong nửa đầu của tháng 2 lên đến gần 6 triệu đồng. Con số này tương đương 2 tháng tiền sinh hoạt thông thường.

“Chưa tháng nào em tiêu nhiều tiền như tháng Tết”, Cảnh nói.

Từ 2 tháng trước, Cảnh đã bắt đầu rục rịch mua sắm cho Tết. Chủ yếu là quần áo, giày dép và một vài món đồ lặt vặt làm quà cho người thân. Phần lớn các khoản này được Cảnh mua trên sàn thương mại điện tử. Nam sinh canh đợt khuyến mãi lớn, gom các mã giảm giá, canh giờ ưu đãi và so sánh giá giữa các sàn rồi mới quyết định mua.

Tuy nhiên, nếu không săn được món hàng với giá hời nhất, Cảnh vẫn sẵn sàng mua với giá gốc cao hơn nếu thật sự thích. Tiền mua sắm được nam sinh tích góp từ khoản tiền bố mẹ chu cấp sinh hoạt hàng tháng. Ngoài ra, khi hỗ trợ học tập cho bạn bè, nam sinh cũng nhận được một khoản tiền cảm ơn nhỏ.

Lê Thị Thu Huyền (20 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng FPT) mới chi tiêu khoảng 2-3 triệu đồng, tương đương 1 tháng sinh hoạt phí. Huyền cho biết con số này giảm so với các năm trước do nữ sinh đang cố gắng tiết chế mua sắm để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp.

Lê Thị Thu Huyền, 20 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng FPT (Ảnh: NVCC).

Số tiền trên Huyền chi cho làm tóc, làm móng và mua 1-2 chiếc váy áo mới. Huyền cũng dùng dịch vụ mua trước trả sau để nếu có phát sinh mua sắm cũng thuận tiện hơn. Nữ sinh xác định sẽ chia nhỏ số tiền cần trả mỗi tháng thay vì trả một lần.

Cùng dùng dịch vụ mua trước trả sau để sắm Tết là Nguyễn Thị Vân Anh (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội).

“Nếu tính tiền mặt, em mới tiêu hết 750.000 đồng tiền làm móng và tóc. Còn tính tiền mua sắm trên mạng, con số vào khoảng hơn 2 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền này em sẽ trả sau”, Vân Anh nói.

Giới trẻ chụp ảnh bên Hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Theo chia sẻ, Vân Anh đã mua một bộ áo dài, vài món đồ chăm sóc da và trang điểm, giá trị cao nhất là một chiếc máy duỗi tóc cầm tay. Vân Anh cho rằng, mặc dù con số bằng cả tháng sinh hoạt phí bố mẹ chu cấp nhưng đây đều là những khoản chi xứng đáng và cần thiết với con gái vào dịp Tết.

Khác với những sinh viên cùng độ tuổi, Nguyễn Đức Anh (20 tuổi, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông) lại dành toàn bộ số tiền làm thêm để chi tiêu cho gia đình. Mẹ mất sớm, Đức Anh vừa đi học vừa đi làm để trang trải một phần chi phí sinh hoạt ở Hà Nội.

Nam sinh làm cùng lúc 3 công việc, chính thức nghỉ từ 26 Tết với một khoản lương kha khá. Đức Anh dự định sẽ tiêu khoảng 3 triệu đồng cho dịp Tết này, trong đó riêng tiền vé xe khứ hồi là 800.000 đồng. Số tiền còn lại em dự định sẽ mua vài món quà nhỏ cho người thân trong nhà, đi thăm thầy cô giáo cũ và liên hoan một bữa tất niên với bạn bè cấp 3.

“Đã lâu rồi mình không ăn tất niên với bạn cũ vì muốn tiết kiệm tiền. Tuy vậy, năm nay mình đã dành một phần chi phí cho việc đó. Mình không cần sắm quần áo mới, mặc lại đồ cũ là được rồi”, Đức Anh chia sẻ.

Theo Đức Anh, mỗi người sẽ có một cách chi tiêu khác nhau trong dịp Tết. Song với sinh viên, con số 3 triệu đồng là phổ biến và phù hợp.

Đồng quan điểm, Vân Anh cho biết phần lớn bạn bè tiêu trong khoảng 2-3 triệu đồng. Những sinh viên có điều kiện sẽ tiêu nhiều hơn, hầu hết là cho việc làm đẹp và vui chơi ngày Tết.

Sinh viên chụp ảnh với áo dài ngày Tết (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Khi còn nhỏ, em nghĩ bố mẹ cũng tốn một khoản kha khá cho mình để sắm sửa giầy dép, quần áo mới. Lớn lên, sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ thay vì bố mẹ sắm thì mình chủ động sắm thôi”, Vân Anh nhận định.

Nữ sinh cũng cho rằng, tuổi sinh viên có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ nên cũng tốn kém thêm chi phí vui chơi, giải trí. Điều quan trọng là mỗi người chi tiêu có kiểm soát và phù hợp với điều kiện của bản thân.