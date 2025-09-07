Chi tiết 8 vị trí việc làm tại phòng văn hóa - xã hội cấp xã

Theo danh mục vị trí việc làm kèm theo Công văn 7415 của Bộ Nội vụ ban hành mới đây, phòng văn hóa - xã hội cấp xã được bố trí 8 vị trí, chia thành 4 nhóm chính.

Ba vị trí thuộc nhóm Nội vụ

Chuyên viên nội vụ tham mưu về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, chính quyền địa phương và địa giới hành chính; quản lý cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; triển khai cải cách hành chính; tham mưu về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, văn thư - lưu trữ nhà nước và thanh niên theo Thông tư 11/2022/TT-BNV.

Người đảm nhiệm vị trí này cần nắm vững chuyên môn để tham mưu, thẩm định, kiểm tra và trực tiếp triển khai các nhiệm vụ, đồng thời có kỹ năng tổ chức, phối hợp, ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý nguồn lực để bảo đảm hiệu quả công tác nội vụ ở cơ sở.

Chuyên viên lao động phụ trách các lĩnh vực lao động, tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, người có công và bình đẳng giới, thực hiện theo Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH.

Nhiệm vụ chính là tham mưu, triển khai chính sách lao động và việc làm tại địa phương, theo dõi tình hình tuyển dụng, đào tạo nghề, kết nối cung - cầu lao động, giám sát việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi và an toàn của người lao động.

Đồng thời, vị trí này tham gia thực hiện chính sách ưu đãi với người có công, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần nâng cao an sinh xã hội.

Chuyên viên phòng văn hóa - xã hội phụ trách nhiều nhiệm vụ liên quan đến mảng Nội vụ (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Chuyên viên dân tộc - tôn giáo chịu trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, quản lý hoạt động tôn giáo theo Thông tư 01/2023/TT-UBDT và Thông tư 11/2022/TT-BNV.

Họ theo dõi tình hình đồng bào dân tộc thiểu số, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn văn hóa, triển khai chính sách hỗ trợ vùng khó khăn. Trong lĩnh vực tôn giáo, vị trí này hướng dẫn và giám sát hoạt động của các tổ chức, cơ sở tôn giáo, bảo đảm tuân thủ pháp luật, giữ gìn đoàn kết và ổn định xã hội.

UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tế để bố trí nhân sự, bảo đảm nhiệm vụ dân tộc - tôn giáo được thực hiện đầy đủ và phù hợp với từng địa bàn.

Một vị trí thuộc nhóm Giáo dục và Đào tạo

Chuyên viên giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp tại địa phương theo Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT và Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH.

Họ theo dõi kết quả phổ cập, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dạy – học, phối hợp triển khai các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, đồng thời gắn công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề với nhu cầu lao động thực tế.

Vị trí này góp phần trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại cơ sở. UBND cấp xã sẽ căn cứ điều kiện cụ thể để xác định yêu cầu nhân sự, bảo đảm công tác giáo dục được triển khai hiệu quả.

Ba vị trí thuộc nhóm Văn hóa, Khoa học và Thông tin

Chuyên viên văn hóa theo Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL không chỉ tham mưu và tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch và quảng cáo, mà còn chịu trách nhiệm phát triển đời sống văn hóa ở khu dân cư, quản lý lễ hội, cùng với thúc đẩy du lịch cộng đồng.

Nhiệm vụ được thực hiện theo tiêu chí nghề nghiệp và khung năng lực cụ thể được hướng dẫn trong các phụ lục của Thông tư này, bao gồm mô tả công việc và yêu cầu về kỹ năng hành chính, hợp tác, sáng tạo và tổ chức thực thi.

Chuyên viên thông tin - truyền thông, theo Thông tư 09/2023/TT-BTTTT, thực hiện phát thanh, truyền hình, báo chí, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại. Vị trí này còn thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp giao dịch điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số. Qui định về mô tả vị trí việc làm và năng lực hành chính – nghiệp vụ cụ thể cũng được Thông tư hướng dẫn chi tiết trong các phụ lục kèm theo.

Chuyên viên khoa học và công nghệ theo Thông tư 16/2023/TT-BKHCN đảm nhiệm mảng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nhiệm vụ còn mở rộng sang quản lý sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, cùng với giám sát ứng dụng bức xạ và vật liệu phóng xạ đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân.

Nhóm nhiệm vụ văn hóa, khoa học và thông tin được bố trí 3 vị trí việc làm (Ảnh minh họa: DT).

Một vị trí việc làm thuộc nhóm Y tế

Chuyên viên phụ trách y tế tại cấp xã không chỉ tổ chức thực hiện y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng mà còn phụ trách toàn diện các chương trình sức khỏe cư dân.

Họ theo dõi và điều phối các kế hoạch liên quan đến sức khỏe bà mẹ - trẻ em, công tác dân số, đồng thời phối hợp triển khai phòng, chống tệ nạn xã hội trong phạm vi không bao gồm cai nghiện và hậu cai.

Vị trí này còn mở rộng trách nhiệm sang bảo trợ xã hội trong lĩnh vực y tế, giám sát việc cung ứng dược phẩm, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, trang thiết bị y tế và bảo hiểm y tế.

Chuyên viên phụ trách y tế đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ở cơ sở, với khung năng lực rõ ràng về tổ chức công việc, kiểm soát chất lượng, phối hợp liên ngành và tuân thủ quy định hành nghề.

Chuyên viên phụ trách y tế đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ở cơ sở (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát việc bố trí, sử dụng công chức ở cấp xã, bảo đảm đúng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền hai cấp. Trước mắt, cần duy trì số lượng công chức tối thiểu theo hướng dẫn tại Công văn 09/CV-BCĐ năm 2025, đồng thời xác định các vị trí còn thiếu để kịp thời bổ sung, nhất là các lĩnh vực công nghệ thông tin, kế toán, địa chính, xây dựng và những vị trí trực tiếp phục vụ người dân.

Việc bổ sung có thể thông qua điều chuyển công chức giữa các địa phương, ký hợp đồng lao động theo Nghị định 173/2025/NĐ-CP, hoặc thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận công chức trong phạm vi biên chế theo Nghị định 170/2025/NĐ-CP. Các địa phương cũng cần tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức các lĩnh vực trọng yếu để bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Nếu phát sinh vướng mắc, địa phương phải báo cáo Bộ Nội vụ để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.