27 cán bộ cấp tỉnh tự nguyện đăng ký về xã, phường làm việc

Ngày 10/9, theo báo cáo 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp của UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này đã tạm thời bố trí biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2025 là hơn 37.640 người.

Trong đó, biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 4.818 biên chế; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 31.976 người; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 847 người.

Cũng qua thống kê của UBND tỉnh Cà Mau, đã có 2.807 người nộp hồ sơ nghỉ công tác sau khi sắp xếp theo Nghị định 178, Nghị định 67, Nghị định 154 (tinh giản biên chế). Hiện đã có 2.219 người có quyết định nghỉ và 1.733 người có quyết định chi trả chế độ, chính sách với số tiền hơn 1.930 tỷ đồng.

Cán bộ, công chức cấp xã phục vụ người dân làm các thủ tục hành chính (Ảnh minh họa: CTV).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, qua rà soát, nhu cầu của UBND các xã, phường điều động, biệt phái cán bộ chuyên môn thuộc sở, ngành tỉnh hỗ trợ là 194 vị trí.

Đến nay, đã có 27 công chức, viên chức đang công tác tại 7 cơ quan cấp tỉnh tự nguyện đăng ký về hỗ trợ các xã, phường. Trong đó, Sở Nội vụ :3 người, Sở Tài chính: 2, Sở Nông nghiệp và Môi trường: 9, Sở Xây dựng: 4, Sở Khoa học và Công nghệ: 3, Sở Y tế: 4; Văn phòng UBND tỉnh: 2.

Tuy nhiên, có một số trường hợp đăng ký chưa phù hợp với chuyên môn. Đơn cử như tại một xã nhu cầu chuyên viên phụ trách lĩnh vực đất đai, yêu cầu trình độ đại học Quản lý đất đai nhưng người đăng ký là đại học Luật.

Trên cơ sở đó, tỉnh đã quyết định điều động 22 công chức, viên chức và biệt phái 2 công chức về công tác hỗ trợ các xã, phường. Nhiều đơn vị cấp xã cũng đã chủ động rà soát, sắp xếp các vị trí còn lại.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để kịp thời tham mưu điều động về các xã, phường còn thiếu (nhất là rà soát tại cấp xã để điều chuyển các trường hợp thừa, thiếu cục bộ).