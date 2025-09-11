Đề xuất loạt dự án đường thủy hàng nghìn tỷ đồng ở TPHCM

Sở Xây dựng vừa trình UBND TPHCM kế hoạch phát triển mạng lưới đường thủy và bến cảng với mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm vận tải đường thủy dẫn đầu cả nước, đạt tầm cỡ Đông Nam Á và Châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Theo Sở Xây dựng, để đạt được mục tiêu này, thành phố cần tập trung quy hoạch mạng lưới đường thủy theo định hướng một trung tâm (khu vực đô thị trung tâm TPHCM trước sáp nhập) và hai cực (khu vực Bình Dương ở phía bắc và Hiệp Phước, Cần Giờ, Bà Rịa - Vũng Tàu ở phía nam).

Tàu chở khách trên sông Sài Gòn, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Tại khu vực trung tâm, TPHCM ưu tiên đầu tư cảng hành khách quốc tế Nhà Rồng - Khánh Hội, cảng hành khách khu vực bến Bạch Đằng; khuyến khích hình thành các bến thủy công cộng; nạo vét, nâng cấp tuyến Rạch Chiếc, Trau Trảu, Ông Nhiêu và một số tuyến sông khác.

Ở khu vực phía bắc, thành phố phấn đấu hoàn thành ít nhất một cảng hàng hóa, một cảng hành khách và một cảng cạn; khuyến khích đầu tư các cảng hành khách trên địa bàn Bình Dương cũ.

Đối với khu vực phía nam, Sở Xây dựng đề xuất hoàn thành cảng khách quốc tế Vũng Tàu và một số bến phục vụ container tại khu vực Cần Giờ - Cái Mép - Thị Vải; nạo vét, nâng cấp tuyến Rạch Đỉa - Rạch Rơi, Rạch Tôm, Rạch Dơi - Sông Kinh...

Việc phát triển hệ thống giao thông thủy đồng bộ được kỳ vọng tạo thuận lợi cho chuỗi cung ứng, giảm áp lực lên đường bộ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, khu vực.

Với định hướng quy hoạch, phát triển đường thủy như trên, Sở Xây dựng TPHCM đề xuất danh mục dự án trọng điểm lĩnh vực đường thủy, đầu tư trong 2 giai đoạn (2026-2030 và sau 2030).

Trong đó, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì nạo vét, nâng cấp 3 tuyến luồng hàng hải với tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng; chỉnh trị, cải tạo 4 tuyến thủy nội địa quốc gia với kinh phí 7.101 tỷ đồng.

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất đầu tư thêm bến cảng đường sông (Ảnh: Ngọc Tân).

Ngoài ra, 20 tuyến đường thủy địa phương được Sở Xây dựng đề xuất chỉnh trị, nâng cấp với tổng mức đầu tư khoảng 45.439 tỷ đồng từ ngân sách.

Sở Xây dựng đề xuất đầu tư 7 cảng biển, gồm: 3 cảng hành khách quốc tế và 4 cảng hàng hóa, với tổng vốn 436.615 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác.

Đối với các tuyến thủy nội địa, 18 cảng sẽ được phát triển (14 cảng hành khách và 4 cảng hàng hóa) với tổng mức đầu tư 9.306 tỷ đồng từ vốn ngân sách và các nguồn vốn khác. TPHCM cũng kêu gọi đầu tư ít nhất một cảng cạn phục vụ kho ngoại quan tại khu vực Bình Dương cũ.

Các dự án được kỳ vọng khắc phục những hạn chế hiện hữu trong lĩnh vực đường thủy như hạ tầng cảng, bến chưa tương xứng, thiếu liên kết đa phương thức, tình trạng ùn tắc giao thông...