Quá tải việc, lãnh đạo phường, xã đề xuất tăng cấp phó các phòng chuyên môn

Ngày 13/8, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức tọa đàm khoa học "Nhận diện và tháo gỡ những vướng mắc của chính quyền cấp xã trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp".

Toàn cảnh tọa đàm "Nhận diện và tháo gỡ những vướng mắc của chính quyền cấp xã trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp" (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Biên, Hà Nội, cho biết phường mới được thành lập từ việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, hiện có gần 66.000 dân, diện tích hơn 19km².

Bà Hằng cho rằng phường nhận thức rõ đây là mô hình hoàn toàn mới, "không phải phường, xã như trước, cũng không phải quận, huyện". Công tác chỉ đạo, điều hành đòi hỏi phải thông suốt, không thể chờ chỉ đạo từ Trung ương hay thành phố mà địa phương phải chủ động thích ứng, tự tổ chức đội ngũ.

"Quan điểm của Bí thư Đảng ủy chúng tôi là chuyên viên không làm được thì cấp phó phải làm, cấp phó không làm được thì cấp trưởng phải làm, cấp trưởng không làm được thì bí thư, phó bí thư phải làm, để đảm bảo công việc", bà Hằng nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Biên (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Bà cho biết bộ máy điều hành chỉ còn một văn phòng và hai phòng chuyên môn, song phải gánh khối lượng công việc lớn do cộng gộp chức năng của nhiều phòng ban trước đây.

"Phòng Văn hóa - Xã hội hiện phải đảm nhiệm tới 21 chức năng, bao gồm cả lĩnh vực của Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trước đây, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục, Y tế. Nếu tăng số lượng cấp phó và bố trí đúng chuyên môn, trưởng phòng sẽ thuận lợi hơn trong điều hành, tham mưu chính xác hơn và tiến độ công việc cũng nhanh hơn", bà Hằng nói.

Theo bà, việc tinh gọn bộ máy từ 12 phòng ban cấp huyện xuống còn 3 phòng ban cấp xã khiến một trưởng phòng và một phó phòng phải phụ trách nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tài chính, đất đai, đô thị đến y tế, giáo dục. Trong khi đó, không phải cán bộ nào cũng đủ chuyên môn để xử lý đồng thời nhiều mảng công việc.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Việt Hà, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm, cho rằng đây là mô hình mới với khối lượng công việc nhiều hơn, nhưng số lượng cán bộ giảm. Trở ngại khác, trình độ, năng lực cán bộ chưa đồng đều. Nhiều cán bộ được bố trí công việc khác với chuyên môn trước đây nên khó tránh lúng túng ban đầu.

Ông Hà đề xuất việc xác định vị trí việc làm ở cấp xã cần cụ thể, đầy đủ, sát với thực tế từng địa phương để bố trí đúng người, đúng chuyên môn.

"Nếu mỗi nhóm vị trí việc làm có ít nhất một cán bộ đủ chuyên môn hỗ trợ trưởng phòng, công tác tham mưu sẽ chính xác hơn, khối lượng được chia sẻ và tiến độ công việc nhanh hơn", ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh, việc bố trí nhân lực hợp lý còn giúp khắc phục tình trạng gián đoạn khi lãnh đạo phòng đi đào tạo, bồi dưỡng.

"Nếu không có người đủ năng lực thay thế, phòng sẽ gặp khó trong điều hành khi trưởng phòng vắng", ông phân tích.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), ghi nhận những vướng mắc của các địa phương trong hơn một tháng vận hành bộ máy mới. Ông cho biết Bộ đang xây dựng báo cáo trình Bộ Chính trị trong tháng 8 này về số lượng cấp phó ở các cấp, trong đó có phó trưởng phòng chuyên môn cấp xã.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Dự kiến, quy định mới sẽ đưa ra khung số lượng, giao thẩm quyền cho UBND tỉnh quyết định tùy theo khối lượng công việc và đặc thù từng địa bàn.

"Hiện nay, theo quy định thì mỗi phường, xã chỉ được tổ chức 3 phòng chuyên môn. Tuy nhiên, chúng tôi đi thực tế địa phương cũng nhận thấy việc này vẫn đang gặp nhiều vướng mắc. Có những địa bàn chỉ cần hai phòng chuyên môn, nhưng cũng có phường phải xử lý rất nhiều công việc, có thể cần tới 4-5 phòng. Việc tăng hay giảm số lượng cấp phó cần dựa trên thực tiễn", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, những bất cập trong tổ chức bộ máy cấp xã hiện nay đang được tổng hợp, phục vụ việc sửa đổi Nghị định 150 về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tinh thần phân quyền, phân cấp.

Việc tăng số lượng phó phòng chuyên môn cấp xã, theo các địa phương, không chỉ giúp giảm tải cho trưởng phòng mà còn nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý công việc và tạo điều kiện cho cán bộ phát huy chuyên môn. Đây cũng được xem là giải pháp nhằm giữ chân nhân sự, thu hút nhân lực có trình độ về làm việc tại cơ sở, nhất là ở những vị trí đặc thù đòi hỏi kiến thức chuyên sâu.