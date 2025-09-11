Triệt phá đường dây sản xuất yến sào giả

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán yến sào giả tinh vi, bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Hai đối tượng bị bắt tạm giam là Nguyễn Thanh Trường (SN 1989, trú tại thành phố Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (SN 1987, trú tại phường Hội An, thành phố Đà Nẵng).

Công an bắt quả tang các đối tượng sản xuất yến sào giả (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây sản xuất yến hũ chưng có nhiều dấu hiệu bất minh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2023, Nguyễn Thanh Trường đã thành lập 2 công ty tại Đà Nẵng, nhờ Nguyễn Ngọc Châu và chị gái Châu đứng tên làm đại diện pháp luật, nhưng thực chất Trường trực tiếp điều hành.

Đầu năm 2024, Trường mua sắm máy móc, thiết bị và thành lập xưởng sản xuất tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.

Dây chuyền sản xuất yến sào giả (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường chỉ đạo Châu nghiên cứu và tạo ra sợi yến giả có hình dạng y hệt yến thật.

Toàn bộ quy trình sản xuất, từ pha chế nguyên liệu, chiết yến giả vào lọ, dán nhãn, đóng gói đều do 2 đối tượng này trực tiếp thực hiện. Các sản phẩm yến giả sau đó được phân phối đến các cửa hàng bán lẻ tại Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, lừa dối hàng ngàn người tiêu dùng.

Khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest tại khu dân cư và chợ Điện Dương, phường Điện Bàn Đông, lực lượng công an thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau.

Kết quả giám định cho thấy, 5 loại không hề chứa Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của yến), 10 loại còn lại chỉ đạt 1% hàm lượng so với tiêu chuẩn thông thường.