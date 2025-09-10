Vì sao 29 địa phương ở Đà Nẵng bị phê bình liên quan quà 100.000 đồng?

UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản về việc tập trung triển khai thực hiện tặng quà tới nhân dân và cập nhật trong phần mềm chi trả an sinh xã hội trên nền tảng nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo văn bản, thành phố đã triển khai thực hiện việc chi quà tới nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và cập nhật kết quả chi trả an sinh xã hội trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các phường, xã của thành phố Đà Nẵng bắt đầu chi trả quà Quốc khánh từ ngày 31/8 (Ảnh: Hoài Sơn).

Tính đến ngày 8/9, có 31/93 địa phương đạt tỷ lệ cập nhật kết quả trên phần mềm hơn 80%. Có 17/93 địa phương đạt tỷ lệ từ 50% đến dưới 80%. Có 45/93 địa phương đạt tỷ lệ dưới 50%. Có 29/93 địa phương đạt dưới 30%.

Để khắc phục hiện trạng nêu trên và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong văn bản ngày 8/9, lãnh đạo UBND thành phố phê bình 29 địa phương có tỷ lệ cập nhật kết quả tặng quà tới nhân dân dưới 30%.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đến ngày 10/9, việc cập nhật kết quả trên phần mềm chi trả an sinh xã hội đã cơ bản hoàn thành, chỉ có 2 địa phương có tỷ lệ cập nhật kết quả dưới 30%. Tổng tỷ lệ kết quả cập nhật trên phần mềm chi trả an sinh xã hội của thành phố đạt 76,84%.

Về vấn đề này, ông Huỳnh Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tam Hải, địa phương có tỷ lệ cập nhật 4,53% trên phần mềm chi trả an sinh xã hội (tính đến ngày 8/9), cho biết đây chỉ là việc cập nhật kết quả lên phần mềm bị chậm do nhiều lý do, còn địa phương đã cơ bản hoàn thành chi trả quà tới người dân.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, cho biết địa phương đã hoàn thành việc chi trả quà 100.000 đồng đến người dân từ ngày 1/9. Địa phương chỉ chậm cập nhật kết quả lên phần mềm, tuy nhiên đến ngày 10/9, đã đạt tỷ lệ 98,79% việc cập nhật này.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh cho biết, những ngày đầu việc cập nhật kết quả trên phần mềm bị chậm do mạng không ổn định. Còn số tiền chi trả thực tế địa phương đã hoàn thành.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND cấp xã phải tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc cập nhật trên phần mềm chi trả an sinh xã hội.

Chỉ đạo bộ phận chi trả thuộc phòng chuyên môn về tài chính khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cập nhật kết quả tặng quả tới nhân dân trên phần mềm an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố nếu kết quả cập nhật trên phần mềm chi trả an sinh xã hội không chuyển biến, tỷ lệ cập nhật thấp, không hoàn thành nhiệm vụ.

Công an thành phố được chỉ đạo thường xuyên theo dõi và tiếp nhận danh sách từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, chuyển công an cấp xã phối hợp bàn giao UBND cùng cấp thực hiện; hướng dẫn, đôn đốc triển khai cập nhật kết quả tặng quà tới nhân dân trên phần mềm an sinh xã hội.