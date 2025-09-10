Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin Tết Dương lịch 2026 có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp hay người lao động ở Việt Nam có tổng cộng 115 ngày nghỉ trong năm tới.

Trao đổi về thông tin nghỉ lễ, Tết năm 2026, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, phương án nghỉ lễ, Tết của năm tới đã được Bộ xây dựng từ rất sớm. Những phương án này đang được lấy ý kiến các cơ quan liên quan.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định về số ngày nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9. Sau khi thông qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ có thông báo về ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026, theo Nghị định số 128/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực Nội vụ.

Với lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026, Bộ Nội vụ cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, để sớm có thông báo chính thức đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp. Từ đó, người sử dụng lao động chủ động bố trí hoạt động sản xuất, kinh doanh cho thuận lợi.

Riêng với ngày nghỉ Tết Dương lịch, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ theo Bộ Luật Lao động, Tết Dương lịch sẽ được nghỉ 1 ngày là ngày 1/1 dương lịch.

Còn lại, Bộ sẽ xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9 dựa trên điều kiện thực tế. Đây cũng là quy định căn cứ theo Bộ luật Lao động.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết sau đây: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch là 5 ngày; ngày Chiến thắng là 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động được nghỉ 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh là 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).