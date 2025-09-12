Các tay golf hàng đầu xuất hiện tại giải đấu Procore Championship 2025

Tay golf đáng chú ý nhất xuất hiện tại giải năm nay chắc chắn là số một thế giới Scottie Scheffler (Mỹ). Việc golfer này có mặt tại Procore Championship giúp cho sức hút của giải đấu tăng đáng kể.

Scottie Scheffler là ứng cử viên vô địch hàng đầu của giải Procore Championship 2025 (Ảnh: Getty).

Các đối thủ mạnh của Scottie Scheffler tại giải đấu năm nay là cựu số hai thế giới Collin Morikawa, cựu vô địch FedEx Cup play-off Patrick Cantlay (đều là người Mỹ).

Ngoài ra, giải đấu còn có sự hiện diện của cựu số một thế giới Justin Thomas (Mỹ), hay golfer có phong độ tốt ở các giải đấu gần đây J. J. Spaun (Mỹ)…

Procore Championship 2025 sẽ diễn ra tại sân golf Silverado Resort’s North Course, ở Napa (California, Mỹ).

Tổng giá trị giải thưởng của Procore Championship chỉ là 6 triệu USD (hơn 158 tỷ đồng). Đây là số tiền không cao đối với các giải thuộc hệ thống PGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt), nhưng giải đấu vẫn đủ sức thu hút một số golfer rất mạnh.

Các tay golf như Scottie Scheffler, Morikawa, Patrick Cantlay muốn duy trì phong độ trước khi các giải đấu quan trọng hơn trên PGA Tour mùa giải mới sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Ngoài ra, Procore Championship diễn ra không lâu trước khi giải golf đồng đội hấp dẫn nhất thế giới Ryder Cup khai diễn vào cuối tháng này, nên càng dễ thu hút các golfer mạnh.