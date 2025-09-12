Cây xanh bật gốc đè sập nhà xe ở TPHCM

Chiều tối 11/9, TPHCM xuất hiện mưa lớn khiến nhiều cây xanh tại Công viên Bình Phú, đường Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú), bất ngờ ngã đổ.

Trong đó, một cây me cổ thụ cao hơn chục mét đổ đè sập nhà giữ xe ở công viên. Thời điểm trên, nhiều xe máy dựng trong nhà xe bị hư hỏng, may mắn không có người bị thương.

Cây đổ đè sập nhà giữ xe trong Công viên Bình Phú (Ảnh: Lam Giang).

Cách đó không xa, một số cây xanh khác cũng bị gãy đổ nằm chắn ngang đường. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, cắt tỉa cành, di dời cây bị đổ để khắc phục sự cố.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết, gần 21h, theo dõi từ hình ảnh vệ tinh, vùng mây dông phát triển, gây mưa kèm dông, sét trên khu vực xã Long Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Xuân Thới Sơn, Củ Chi, phường Tây Nam, Bến Cát, Bình Cơ,...

Trong 3 giờ tiếp theo, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét ở các khu vực trên, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận.

Lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng gió lốc, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập cục bộ.