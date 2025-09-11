Yêu cầu của Bộ trưởng để thực hiện nhiệm vụ sống còn của ngành Nội vụ

Xây dựng dữ liệu tầm quốc gia, việc không thể lùi!

Kết luận cuộc họp chuyên đề bàn giải pháp thúc đẩy, triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ sáng 11/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, triển khai cơ sở dữ liệu là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Bộ Nội vụ phải thực hiện thật tốt, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, có sản phẩm theo mục tiêu đặt ra.

Cùng với đó, Bộ trưởng nhấn mạnh, mỗi cán bộ phải thay đổi tư duy, qua việc muốn chuyển đổi số phải tập trung ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu. Đồng thời, cán bộ, công chức cũng phải thay đổi bản thân, trở thành những con người số.

“Đây gần như là nhiệm vụ sống còn, quyết định sự trường tồn, phát triển của ngành Nội vụ. Chúng ta phải chuyển đổi tư duy, xác định lúc này xây dựng dữ liệu là nhiệm vụ máu thịt. Có như vậy, từng cá nhân, cán bộ mới có thay đổi từ hành vi đến hành động”, Bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết, cấp bách của nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu của Bộ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị (Ảnh: Tống Giáp).

Liên quan đến mục tiêu đặt ra, Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh, "nhiệm vụ này không thể lùi được nữa”. Nhiệm vụ cần thực hiện thông qua việc hoàn thành 14 cơ sở dữ liệu, trong đó 11 cơ sở dữ liệu theo tinh thần, Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết 71.

Trong đó, người đứng đầu ngành Nội vụ đặc biệt lưu ý 2 luồng dữ liệu, là Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội. Đây là 2 cơ sở dữ liệu phải đảm bảo hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Các dữ liệu khác cũng phải tuân thủ tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Để xây dựng đủ 14 cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nội vụ, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung gắt gao để hoàn thiện trước ngày 20/12. Sau đó, Bộ Nội vụ sẽ công bố toàn bộ hệ thống dữ liệu này.

Song song với đó, 11 cơ sở dữ liệu còn lại vẫn phải tập trung hoàn thiện. Bộ trưởng quán triệt: “Không đi thì không tới, nên bắt buộc phải đi, đi nhanh để quý I/2026 là hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ”.

Nhiệm vụ ưu tiên số 1

Để hoàn thành những mục tiêu lớn đề ra, việc đầu tiên Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà giao trách nhiệm cho người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ trì, chủ động phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, các doanh nghiệp thực hiện theo chương trình, kế hoạch, lộ trình cụ thể.

Tiếp đó, Bộ trưởng đề cập nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với hoàn thiện hệ thống thể chế để phát huy hiệu quả các cơ sở dữ liệu xây dựng được. Cụ thể là hệ thống văn bản hành chính nhằm hướng dẫn các địa phương triển khai ngay các nhiệm vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ.

Cũng trong quá trình xây dựng thể chế, Bộ trưởng còn lưu ý đề xuất các thủ tục hành chính rút gọn phục vụ quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng cơ sở dữ liệu (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Bộ trưởng cũng yêu cầu rà soát, đánh giá về hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ. Trong đó, những hạ tầng đủ điều kiện quản lý, kết nối được dữ liệu thì tiếp tục duy trì, còn những dữ liệu đòi hỏi cao về tính an toàn, bảo mật buộc phải thuê làm một cách chuyên nghiệp với tiêu chí nghiêm ngặt. Nhiệm vụ này Bộ trưởng nhấn mạnh thời hạn hoàn thành trước 30/9.

Liên quan đến kinh phí thực hiện, lãnh đạo ngành Nội vụ yêu cầu các đơn vị cung cấp rà soát toàn bộ sản phẩm Bộ đã đặt hàng. Trên cơ sở đơn giá, các đơn vị xác định chi phí, chuyển dự toán để Bộ tập hợp, kịp thời bố trí kinh phí thực hiện.

Sau khi hoàn thành cơ sở dữ liệu, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức tập huấn với các đơn vị có liên quan, trên cơ sở xây dựng kỹ lưỡng nội dung.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhắc lại, ngay từ đầu năm, Bộ xác định 2025 là "năm dữ liệu". Vậy nên việc xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu để khai thác, dùng chung là nhiệm vụ được ưu tiên số 1. Lãnh đạo Bộ nhắc lại, tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ phải tiên phong trong chuyển đổi số.

Từ đó, Bộ trưởng lưu ý các đơn vị được đặt hàng tập trung cho phần việc này, đảm bảo phối hợp ăn khớp, nhịp nhàng khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành Nội vụ.