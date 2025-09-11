Tai nạn xe khách trên cao tốc, cảnh sát cứu 11 người cùng tài xế mắc kẹt

Khoảng 19h50 ngày 11/9, trên cao tốc La Sơn - Tuý Loan, đoạn qua hầm Mũi Trâu, thuộc phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách. Cú va chạm khiến hai xe mắc kẹt với nhau.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng, đã điều 2 xe cứu hộ, chữa cháy, huy động tổ cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ đến hiện trường.

Phần cabin xe khách bị tông biến dạng khiến tài xế bị mắc kẹt bên trong (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi tiếp cận hiện trường, chỉ huy cứu nạn cứu hộ đã trinh sát, phát hiện nhiều hành khách có dấu hiệu mắc kẹt bên trong xe khách.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng phá cửa kính xe khách và đưa 11 người ra ngoài, đồng thời triển khai các biện pháp đề phòng phát hỏa do có lượng nhiên liệu chảy xuống dưới đường.

Bằng các biện pháp cứu hộ, cảnh sát đã đưa được tài xế ra ngoài (Ảnh: Công an cung cấp).

Riêng phần cabin xe khách bị biến dạng sau vụ va chạm khiến tài xế bị mắc kẹt. Bằng các biện pháp cứu hộ, đến 22h10 cảnh sát đã đưa được tài xế ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.