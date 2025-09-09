Bộ Nội vụ sắp báo cáo về tiền lương: Nhìn lại 7 lần tăng lương cơ sở

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, ngay trong tháng 9 Bộ sẽ báo cáo Bộ Chính trị về việc điều chỉnh lương và các loại phụ cấp.

Liên quan đến điều chỉnh mức lương cơ sở, Bộ trưởng cho biết, tới đây cần tổng kết Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, từ đó tính toán một chiến lược dài hơi cho cải cách tiền lương.

Gần đây nhất, Chính phủ điều chỉnh lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng từ 1/7/2024, theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

Thực tế, trong nhiều năm qua, Chính phủ đã nhiều lần điều chỉnh mức lương để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước đây, Chính phủ gọi lương cơ sở là mức lương tối thiểu chung. Tuy nhiên, đến Nghị định 66/2013/NĐ-CP, Chính phủ đã phân biệt rõ ràng giữa lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng của người lao động trong các doanh nghiệp.

Như vậy, lương cơ sở là mức lương áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Từ năm 2013 đến nay, lương cơ sở đã được điều chỉnh 7 lần, từ mức 1,15 triệu đồng/tháng đến 2,34 triệu đồng/tháng từ 1/7/2024.

Mức lương cơ sở tăng qua các năm (Biểu đồ: Hoa Lê).

Bộ Nội vụ cho biết, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội cơ bản được thực hiện theo chủ trương, quan điểm và nội dung cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội của Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là một trong những điểm nổi bật được Đảng bộ Bộ tham mưu cho các cấp có thẩm quyền.

Theo đó, mức lương tối thiểu khu vực sản xuất, kinh doanh được điều chỉnh tăng bình quân 5,96%/năm. Mức lương cơ sở cũng được điều chỉnh lên 2,34 triệu đồng từ 1/7/2024, cao hơn chỉ số giá tiêu dùng do cơ quan thống kê công bố.

Cùng với điều chỉnh lương cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức cũng được hưởng chế độ tiền thưởng 10% và điều chỉnh một số chế độ phụ cấp. Điều này góp phần cải thiện đời sống của công chức, viên chức.