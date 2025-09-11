Công an phát hiện công nhân được trả công bằng ma túy

Công an phường Hiệp Hòa (Quảng Ninh) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lực lượng An ninh cơ sở và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, test nhanh ma túy đối với công nhân trong khu lán trại tại công trường thi công thuộc Khu công nghiệp AMATA, thôn Sông Khoai 3, phường Hiệp Hòa.

Hai đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng đã kiểm tra lưu trú kết hợp test nhanh tại 5 lán trại, với hơn 100 công nhân, người lao động từ các tỉnh ngoài. Qua đó, phát hiện 29 trường hợp có kết quả dương tính với heroin.

Trong quá trình đấu tranh và khám xét lán trại, tổ công tác phát hiện 4 “tép” ma túy tại giường ngủ của T.A.K. (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai) và 2 gói giấy bạc chứa ma túy trên xà ngang tại vị trí của L.V.N. (SN 1994, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai).

Mở rộng điều tra, công an xác định T.V.T. (SN 1979, quê Lạng Sơn) là người đưa ma túy cho T.A.K. và L.V.N. để phát cho các công nhân sử dụng thay tiền công.

Công an phường Hiệp Hòa đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành thu thập hồ sơ để xử lý các trường hợp dương tính theo đúng quy định pháp luật.