Trả lương cho công chức các đơn vị ở xã, phường mới trước 15/9

Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Công điện số 12/CĐ-KBNN yêu cầu Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cấp xã, đảm bảo 100% đơn vị hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương tại kho bạc trước ngày 15/9.

Công điện này được ban hành sau phiên họp của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính với mục tiêu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo số liệu thống kê tính đến ngày 9/9, trong tổng số 55.965 đơn vị cấp xã dự kiến giao dịch với Kho bạc Nhà nước, vẫn còn 475 đơn vị chưa mở tài khoản tại kho bạc (chiếm 0,85%) và 1.225 đơn vị chưa chi lương (chiếm 2,33%).

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực đẩy nhanh tiến độ mở tài khoản và chi lương.

Cơ quan này chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Phòng giao dịch trực thuộc chủ động phối hợp với các đơn vị cấp xã để chi lương cho cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo 100% các đơn vị hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương tại kho bạc trước ngày 15/9.

Liên quan đến xử lý các trường hợp đặc biệt, theo cơ quan này, các đơn vị chưa được giao dự toán hoặc chưa bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng, Kho bạc Nhà nước khu vực cần phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND cấp tỉnh để có chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Ngoài ra, Công điện cũng đề nghị Kho bạc Nhà nước các khu vực báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình đăng ký sử dụng tài khoản và chi lương của các đơn vị cấp xã theo hướng dẫn tại Công văn số 9156/KBNN-CSPC để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính, nhằm đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị cấp xã trong giai đoạn triển khai mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp.