Đề xuất thêm khoản chi phí cho cán bộ đi công tác nước ngoài

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về chế độ công tác phí đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài, do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

Thông tư này quy định về chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan của Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, được cử đi công tác hoặc được cử đi bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài, do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoặc từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động.

Nguyên tắc thanh toán chế độ công tác phí

Ngoài các khoản theo quy định hiện hành, Bộ Tài chính đề xuất người đi công tác được hỗ trợ thêm tiền tiêm phòng vaccine một số bệnh (trước khi đến công tác) theo yêu cầu của nước sở tại (nếu có).

Bên cạnh đó, trong trường hợp lý do khách quan xảy ra thiên tai, dịch bệnh, xung đột vũ trang trong thời gian đi công tác, phải ở lại nước ngoài chưa thể về Việt Nam, Bộ Tài chính đề xuất người đi công tác được hưởng 100% mức khoán phụ cấp công tác quy định.

Trưởng đoàn công tác (hoặc người được cử đi công tác trong trường hợp không thành lập đoàn công tác) chịu trách nhiệm lập bảng kê, xác định số lượng ngày thực tế phát sinh tại nước ngoài; báo cáo cấp có thẩm quyền cử đi công tác xem xét, phê duyệt sau khi kết thúc chuyến công tác để làm cơ sở thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định.

Quy định về thanh toán tiền vé và các phương tiện đi lại

Bộ Tài chính đề xuất quy định rõ về tiêu chuẩn mua vé máy bay, tàu hỏa, tàu biển và các phương tiện giao thông khác.

Về tiêu chuẩn mua vé máy bay, hạng ghế đặc biệt (first class) sẽ được áp dụng đối với chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Hạng ghế thương gia (business class hoặc C class) được áp dụng đối với chức danh lãnh đạo cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương; chức danh lãnh đạo cấp Thứ trưởng và các chức danh tương đương; trưởng đoàn công tác là cấp phó của người đứng đầu các cơ quan Thành ủy, UBND, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội của các thành phố trực thuộc Trung ương, đối với các đoàn công tác đến các nước thuộc khu vực châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, châu Phi.

Hạng ghế phổ thông đặc biệt, linh hoạt (premium, deluxe, plus, flex) được áp dụng đối với lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,8 đến 1,25; không thuộc đối tượng mua vé hạng thương gia.

Đối với người đi công tác không thuộc đối tượng quy định nói trên thì áp dụng hạng ghế thường (economy class hoặc Y class)

Trường hợp do yêu cầu công tác đột xuất nhưng không mua được các hạng vé phổ thông, người đi công tác là lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,8 đến 1,25, được mua vé máy bay hạng thương gia. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ở Trung ương, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể về việc áp dụng quy định này, bảo đảm phù hợp với đặc thù và khả năng cân đối của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Khi cấp có thẩm quyền thay đổi quy định về chức danh, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì căn cứ vào hướng dẫn để xác định lại cho phù hợp.

Về vé tàu hỏa, tàu biển và các phương tiện giao thông khác, đối với chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; chức danh lãnh đạo cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương; chức danh lãnh đạo cấp Thứ trưởng và các chức danh tương đương thì áp dụng vé loại hạng nhất.

Tiền bảo hiểm y tế

Phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trong thời gian đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài gồm: Chi phí y tế phát sinh trong quá trình điều trị do hậu quả của ốm đau, bệnh tật (loại trừ các bệnh có sẵn) hay tai nạn bất ngờ; Chi phí vận chuyển cấp cứu tại nước đang công tác; Chi phí hồi hương trong trường hợp ốm đau, tai nạn khẩn cấp; Chi phí vận chuyển hồi hương thi hài trong trường hợp người đi công tác không may bị tử vong.

Về việc thanh toán chi phí bảo hiểm theo hóa đơn thực tế phát sinh, Bộ Tài chính đề xuất không vượt quá mức chi quy định, cụ thể là tối đa 50 USD/người đối với chuyến công tác từ 3 tháng trở xuống; tối đa 80 USD/người đối với chuyển công tác trên 3 tháng đến 6 tháng.