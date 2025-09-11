Ngư dân TPHCM vớt hơn 80kg cần sa trôi trên biển

Ngày 11/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy, hơn 80kg thảo mộc được ngư dân phát hiện trên biển là cần sa khô.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, ngày 2/9, Đồn Biên phòng Bình Châu tiếp nhận 4 túi xách màu đen và một vali từ ông V.N.S. (38 tuổi, ngụ xã Bình Châu, TPHCM). Toàn bộ vật phẩm này được ông S. phát hiện ở vùng nước cách bờ biển TPHCM khoảng 8 hải lý.

Cần sa khô được phát hiện trên vùng biển TPHCM (Ảnh: Đồn Biên phòng Bình Châu).

Sau khi kiểm tra, ông S. phát hiện bên trong có chứa nhiều bịch nylon được hàn kín, chứa thảo mộc khô dạng viên. Sau đó, ông S. đưa tàu vào bờ, trình báo và bàn giao toàn bộ tang vật cho Đồn Biên phòng Bình Châu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 4 túi xách và một vali nói trên chứa tổng cộng 81 bịch nylon, mỗi bịch nặng khoảng 1kg. Tổng trọng lượng ước tính là 81,45kg.