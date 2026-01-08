Nữ sinh Bách khoa cao 1,7m tự tin vào vẻ đẹp tri thức khi thi hoa hậu

Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân (SN 2002, quê Hải Phòng), cựu sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội, đang thu hút sự chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Bảo Trân cho biết, dù theo học ngành kỹ thuật vốn nặng về tư duy logic và con số, cô không cảm thấy áp lực hay khô khan. Ngược lại, quá trình học tập mang đến cho cô nhiều trải nghiệm tích cực.

“Mỗi ngành học đều có vẻ đẹp riêng. Quan trọng là mình học với tinh thần chủ động và hiểu được giá trị mà kiến thức mang lại cho cộng đồng”, Bảo Trân chia sẻ.

Trong những năm sinh viên, Bảo Trân chủ động tham gia các hoạt động của viện và nhà trường, từ công tác hỗ trợ sinh viên đến các chương trình phong trào.

Bên cạnh học tập, Bảo Trân dành sự quan tâm cho nghệ thuật. Cô từng làm mẫu ảnh tự do, tham gia một số chương trình trình diễn thời trang, xem đó là cơ hội rèn luyện sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu.

Sau khi tốt nghiệp, Bảo Trân lựa chọn công việc văn phòng ổn định, trước khi quyết định thử sức tại các cuộc thi nhan sắc.

Sở hữu ngoại hình nổi bật, Bảo Trân thẳng thắn nhìn nhận rằng đôi khi nhan sắc khiến cô bị đánh giá trước, còn học vấn và năng lực bị đặt sau. Tuy nhiên, cô cho rằng vẻ ngoài chỉ tạo ấn tượng ban đầu, còn tri thức và lối sống mới là yếu tố quyết định sự ghi nhận lâu dài.

Trong môi trường kỹ thuật đề cao năng lực chuyên môn, việc là sinh viên nữ có ngoại hình nổi trội mang lại cho Bảo Trân không ít áp lực. Dù vậy, cô xem đó là động lực để nỗ lực nhiều hơn, rèn luyện tính kỷ luật, sự bền bỉ và bản lĩnh cá nhân.

Khi bước vào Hoa hậu Du lịch Việt Nam, Bảo Trân cho rằng lợi thế lớn nhất của mình đến từ nền tảng chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường. Theo cô, du lịch và môi trường có mối liên hệ chặt chẽ, đòi hỏi cách tiếp cận bền vững và có trách nhiệm.

“Tôi mong muốn biến du lịch bền vững thành những hành động cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở khẩu hiệu”, Bảo Trân nói.

Bàn về mối quan hệ giữa nhan sắc và tri thức trong các cuộc thi sắc đẹp, Bảo Trân bày tỏ sự đồng tình với quan điểm cho rằng nhan sắc có thể thay đổi theo thời gian, trong khi tri thức là giá trị lâu dài. Vì vậy, cô không chủ động xây dựng hình ảnh “hoa hậu trí thức”, mà lựa chọn thể hiện đúng con người mình.

Từ nền tảng của một sinh viên kỹ thuật, Bảo Trân cho biết cô phải điều chỉnh tư duy khi tham gia sân chơi sắc đẹp, học cách nhìn nhận giá trị bản thân một cách toàn diện hơn, kết hợp giữa logic, kỷ luật với kỹ năng giao tiếp và khả năng truyền cảm hứng.

Ảnh: Nhân vật cung cấp