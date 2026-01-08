Lộ diện 10 gia tộc giàu nhất hành tinh năm 2025

Theo dữ liệu mới nhất từ Bloomberg, trong vòng một năm qua, 25 gia đình giàu nhất hành tinh đã bỏ túi thêm 358,7 tỷ USD.

Động lực tăng trưởng không chỉ đến từ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán hay cơn sốt AI, mà còn nhờ quyền lực tích lũy qua nhiều thế hệ. Ngưỡng tối thiểu để gia nhập danh sách này đã được nâng lên mức kỷ lục 46,4 tỷ USD.

Dưới đây là 10 gia tộc giàu nhất thế giới, đại diện cho những dòng tiền quyền lực nhất hành tinh hiện nay.

25 gia đình giàu nhất hành tinh hiện giàu hơn tổng cộng 358,7 tỷ USD so với một năm trước, đưa tổng tài sản của họ lên 2.900 tỷ USD (Ảnh: The Week).

Gia tộc Walton (Mỹ): 513,4 tỷ USD

Gia đình chủ sở hữu Walmart tiếp tục thống trị bảng xếp hạng và thiết lập một cột mốc tài chính mới: vượt ngưỡng nửa nghìn tỷ USD. Khối tài sản 513,4 tỷ USD này được xây dựng trên nền tảng doanh thu khổng lồ 681 tỷ USD của tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới - con số tương đương GDP của nhiều quốc gia tầm trung.

Ba thế hệ nhà Walton hiện vẫn nắm giữ khoảng 44% cổ phần doanh nghiệp. Sức mạnh của họ nằm ở mạng lưới hơn 10.750 cửa hàng toàn cầu và khả năng thích ứng linh hoạt giữa bán lẻ truyền thống với thương mại điện tử, phục vụ 270 triệu khách hàng mỗi tuần. Triết lý "giá rẻ" của người sáng lập Sam Walton vẫn là cỗ máy in tiền hiệu quả nhất trong mọi bối cảnh kinh tế.

Hoàng tộc Al Nahyan (UAE): 335,9 tỷ USD

Đứng thứ hai là gia tộc cai trị Abu Dhabi với 335,9 tỷ USD. Dù dầu mỏ vẫn là nền tảng khi họ nắm giữ phần lớn trữ lượng của UAE, nhưng sự gia tăng tài sản gần đây của nhà Al Nahyan đến từ chiến lược chuyển dịch dòng tiền thông minh.

Dưới sự dẫn dắt của những nhân vật quyền lực như Sheikh Tahnoon, dòng vốn của hoàng tộc này đang chảy mạnh vào công nghệ, tài chính và thể thao toàn cầu. Điểm nhấn năm 2025 là công ty MGX của gia đình đã rót 2 tỷ USD vào sàn tiền số Binance và đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy tham vọng vượt thoát khỏi sự phụ thuộc vào "vàng đen".

Hoàng tộc Al Saud (Ả Rập Xê Út): 213,6 tỷ USD

Gắn liền với cái tên của vương quốc Saudi Arabia, gia tộc Al Saud sở hữu khối tài sản ước tính 213,6 tỷ USD. Sự thịnh vượng của họ song hành cùng Saudi Aramco - tập đoàn dầu khí quốc doanh có định giá khoảng 1.400 tỷ USD và chi phối thị trường năng lượng toàn cầu.

Với số lượng thành viên mở rộng lên tới 15.000 người, việc định giá chính xác tài sản nhà Al Saud luôn là bài toán khó. Tuy nhiên, theo Bloomberg, nhờ giá dầu ổn định và các biện pháp kiểm soát chi tiêu hoàng gia hiệu quả hơn, khối tài sản của vương triều này vẫn tiếp tục tăng trưởng bất chấp nỗ lực đa dạng hóa kinh tế của quốc gia.

Hoàng tộc Al Thani (Qatar): 199,5 tỷ USD

Gia tộc Al Thani đã biến Qatar từ một bán đảo nhỏ bé thành thế lực năng lượng toàn cầu nhờ khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). Khối tài sản 199,5 tỷ USD của họ được củng cố vững chắc qua 8 thế hệ cầm quyền.

Khác với các nước láng giềng, nhà Al Thani nổi tiếng với chiến lược "ngoại giao tài chính". Họ sở hữu danh mục bất động sản thượng hạng tại London, các thương hiệu thời trang xa xỉ và đầu tư mạnh vào thể thao. Cách họ sử dụng tài sản để xây dựng thương hiệu quốc gia Qatar là một bài học kinh điển về quản trị tài chính vĩ mô.

Gia tộc Hermès (Pháp): 184,5 tỷ USD

Đại diện cho sự tinh hoa của Châu Âu, gia tộc Hermès sở hữu 184,5 tỷ USD nhờ triết lý kinh doanh đi ngược lại số đông: bán sự khan hiếm. Những chiếc túi Birkin hay khăn lụa đắt đỏ không chỉ là sản phẩm, mà là tài sản đầu tư.

Hơn 100 thành viên gia đình qua 6 thế hệ hiện vẫn giữ quyền kiểm soát chặt chẽ tập đoàn, kiên quyết nói không với việc bán mình cho các tập đoàn đa quốc gia. Mô hình quản trị gia đình bền vững giúp Hermès duy trì biên lợi nhuận khổng lồ và vị thế độc tôn trong ngành thời trang xa xỉ.

Gia tộc Koch (Mỹ): 150,5 tỷ USD

Nhà Koch là biểu tượng của chủ nghĩa tư bản công nghiệp Mỹ với tài sản 150,5 tỷ USD. Tập đoàn Koch Industries của họ là một gã khổng lồ tư nhân hoạt động đa ngành, từ lọc dầu, hóa chất đến tài chính và hàng hóa.

Điểm đặc biệt của gia tộc này là sự kín tiếng về đời tư nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ trong ảnh hưởng chính trị. Trong kỳ bầu cử Mỹ năm 2024, họ đã chi gần 50 triệu USD cho các hoạt động chính trị, chủ yếu ủng hộ Đảng Cộng hòa, nhằm bảo vệ lợi ích kinh doanh của đế chế công nghiệp này.

Gia tộc Mars (Mỹ): 143,4 tỷ USD

Người tiêu dùng biết đến Mars qua socola M&M’s hay Snickers, nhưng giới tài chính lại nhìn nhận họ là ông trùm ngành chăm sóc thú cưng. Mảng kinh doanh này hiện đóng góp hơn một nửa doanh thu cho đế chế 143,4 tỷ USD.

Năm 2025, gia đình Mars gây chấn động với thương vụ thâu tóm Kellanova trị giá 36 tỷ USD, củng cố vị thế thống trị tuyệt đối trong ngành thực phẩm. Dù sở hữu quy mô khổng lồ, gia đình này vẫn duy trì truyền thống ẩn dật và văn hóa doanh nghiệp bí ẩn bậc nhất nước Mỹ.

Gia tộc Ambani (Ấn Độ): 105,6 tỷ USD

Là đại diện duy nhất của châu Á trong top 10, gia đình Ambani nắm giữ 105,6 tỷ USD. Tập đoàn Reliance Industries của họ là xương sống của kinh tế Ấn Độ, kiểm soát từ tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới đến hệ thống viễn thông 4G/5G và bán lẻ.

Tỷ phú Mukesh Ambani đang thực hiện cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử cho thế hệ kế cận, đồng thời xoay trục tập đoàn sang năng lượng xanh. Sự giàu có của gia tộc này còn được biết đến qua lối sống xa hoa, điển hình là tòa tháp tư gia đắt nhất thế giới Antilia tại Mumbai.

Gia tộc Wertheimer (Pháp): 85,6 tỷ USD

Anh em nhà Wertheimer nắm giữ viên ngọc quý của làng thời trang: Chanel. Khối tài sản 85,6 tỷ USD của họ bắt nguồn từ khoản đầu tư thức thời của người ông vào huyền thoại Coco Chanel từ thập niên 1920.

Việc duy trì Chanel là công ty tư nhân giúp nhà Wertheimer tránh được áp lực báo cáo tài chính ngắn hạn, tập trung hoàn toàn vào việc giữ gìn tính độc quyền thương hiệu. Năm 2024, Chanel đạt doanh thu 18,7 tỷ USD, tiếp tục là "con gà đẻ trứng vàng" cho gia tộc này.

Gia tộc Thomson (Canada): 82,1 tỷ USD

Chốt lại danh sách là gia đình giàu nhất Canada - nhà Thomson với 82,1 tỷ USD. Tài sản của họ đến từ Thomson Reuters, tập đoàn truyền thông và dữ liệu tài chính hàng đầu thế giới.

Trong kỷ nguyên số, việc nắm giữ và phân phối dữ liệu tài chính đã trở thành mỏ vàng mới. Gia đình Thomson hiện kiểm soát khoảng 70% cổ phần tập đoàn. Người đứng đầu David Thomson cũng nổi tiếng là một trong những nhà sưu tập nghệ thuật lớn nhất thế giới, sở hữu nhiều kiệt tác vô giá.