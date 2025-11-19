Người thợ hồ kiếm 50 triệu đồng/tháng nhờ kỹ năng đặc biệt

Hành trình tự học

“Các bạn có ai muốn học nghề này không?”, anh Nguyễn Đức Huy (28 tuổi, ngụ tại Ninh Bình) nói trong đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội.

Sau lưng anh, bức tranh đắp nổi 3D trên tường thể hiện khung cảnh đồng quê siêu thực khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Trước những đường nét, màu sắc được phối hợp hài hòa, không ít người đã bày tỏ sự thán phục tay nghề của người thợ trẻ.

Thợ đắp tranh tường nổi khiến cư dân mạng thích thú về tay nghề cao (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Gần đây, những tác phẩm của anh Huy liên tục gây “bão” trên mạng xã hội. Một số đoạn clip ghi lại cảnh chàng trai trẻ làm việc bên cạnh những bức tranh đắp nổi 3D thu hút đến 4 triệu lượt xem.

Anh Huy chia sẻ, trước đây do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh không học đại học mà bươn chải đủ thứ nghề để mưu sinh. Sau một thời gian làm phụ hồ, anh tình cờ biết đến sản phẩm tranh đắp nổi 3D bằng xi măng trên tường. Vốn có năng khiếu và niềm đam mê hội họa từ nhỏ, anh nhanh chóng bị thu hút bởi sản phẩm nghệ thuật này.

“Tôi nghĩ mình có kinh nghiệm làm phụ hồ, lại có khiếu về hội họa nên theo học nghề này là quá phù hợp. Công việc này vừa có thu nhập cao, vừa cho tôi cơ hội được sáng tạo, thỏa đam mê kìm nén bấy lâu”, anh Huy nói.

Từ đó, cứ sáng làm phụ hồ, tối về anh Huy lại lên mạng học cách làm tranh đắp nổi 3D. Chàng trai tranh thủ ngày cuối tuần, theo chân những người thợ lành nghề đi làm để thực hành, luyện tay luyện mắt.

Thời gian đầu, vì chưa quen việc, Huy gặp không ít khó khăn. Nét vẽ lúc ấy còn khô cứng, cách phối bố cục, màu sắc chưa toát được hồn sắc và ý nghĩa của bức tranh.

“Có lần, tôi vô ý làm sai một chi tiết nhỏ trên tranh thôi mà phải mất công làm lại toàn bộ. Khi đó bản thân cũng nản và muốn bỏ nghề lắm nhưng rồi tôi lại tự động viên bản thân cố gắng.

Nghề này đòi hỏi người thợ không chỉ có thẩm mỹ tốt, giỏi tay nghề mà còn phải kiên nhẫn, cẩn thận và tỉ mỉ. Hơn nữa, nghề này không phải cứ học là làm được. Có người chỉ học vài tháng là có thể thành thợ giỏi nhưng có người đeo đuổi vài năm vẫn không thạo việc”, anh cho hay.

Từ thất bại trong những lần đầu thử nghiệm, Huy tự rút kinh nghiệm và hoàn thiện dần kỹ năng. Anh học lại cách cầm bay, cách dựng bố cục, màu sắc, gọt tỉa họa tiết sao cho thuần thục.

Sản phẩm tranh đắp nổi 3D trên tường do anh Huy và nhóm sáng tác (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhờ năng khiếu và sự nỗ lực, anh chỉ mất 3 tháng là lên thợ chính. Khi tay nghề đã cứng cáp, anh học thêm cách giao tiếp với khách hàng, đồng thời tìm những người thợ giỏi để lập nhóm nhận công trình thi công. Chẳng mấy chốc, “tiếng lành đồn xa”, tay nghề của Huy được nhiều khách hàng biết đến.

“Đây là loại tranh có giá trị cao nên kỳ vọng của khách hàng rất lớn. Có khách còn miêu tả cảnh đồng quê tuổi thơ trong ký ức rồi yêu cầu tôi khắc họa. Thợ phải biết cách thực hiện sao cho bức tranh có hồn nhất, khách nhìn vào là mường tượng được cảnh quê hương và cảm nhận được ký ức tuổi thơ. Những bức tranh mang tính phong thủy thì có độ khó cao, đòi hỏi mọi chi tiết phải được sắp xếp chuẩn đến từng milimét”, chàng trai chia sẻ.

Bức tranh tường giá nửa tỷ đồng

Anh Huy chia sẻ mỗi bức tranh đắp nổi 3D cao cấp trên tường có giá 5 triệu đồng/m2. Bức tranh lớn nhất mà anh từng thực hiện có diện tích lên đến 100m2, giá trị hơn nửa tỷ đồng.

“Để hoàn thành một bức tranh đắp nổi 3D, thợ phải trải qua nhiều công đoạn. Đối với bức tranh nhỏ 10m2, hai người thợ cần khoảng nửa tháng thực hiện. Với dòng tranh lớn 100m2, chúng tôi phải cử 4-5 thợ mới kịp làm xong trong 2-3 tháng.

Quy trình thực hiện bao gồm các bước như phác họa tranh trên tường phẳng, tạo hình các chi tiết bằng xi măng, cố định bằng dây kẽm hoặc sắt… rồi cuối cùng là tô màu”, anh Huy cho biết.

Những bức tranh đắp nổi trên tường có giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, tùy kích thước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để tranh giữ được chất lượng trong thời gian dài, anh phối màu bằng sơn acrylic chuyên dụng ngoài trời và phủ thêm 2-3 lớp màu bóng bên ngoài.

Chàng trai trẻ tiết lộ, công việc này mang lại cho anh thu nhập 50 triệu đồng/tháng. Những người thợ phụ trong nhóm cũng có thể kiếm được 20 triệu đồng/tháng.

Tranh đắp nổi được người thợ khắc họa tỉ mỉ từng chi tiết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Thu nhập cao nhưng đổi lại, người làm nghề này dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe vì phải làm việc ngoài trời và tiếp xúc với hóa chất trong thời gian dài. Mặc dù vất vả nhưng tôi rất vui vì công việc giúp bản thân và gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn”, Huy bộc bạch.

Chàng trai kể, sau 5 năm theo nghề, anh được khách hàng ở nhiều tỉnh, thành biết đến, trong đó có người trở thành “mối quen”. Một số đơn vị chuyên về dự án, công trình nhà ở, biệt thự cũng có nhu cầu sử dụng tranh của Huy.

Theo anh Huy, cảm hứng của người thợ rất quan trọng và là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng của tranh nổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam thợ trẻ vì thế không ít lần phải đi làm xa nhà, rong ruổi nhiều tỉnh, thành khác vì công việc.

“Đi công tác xa, chúng tôi thường được gia chủ bố trí chỗ sinh hoạt và đối đãi như người thân trong gia đình. Khách hàng thấy tranh đẹp thường thực sự xúc động và trân quý tay nghề của người thợ. Điều đó khiến tôi rất vui và có thêm động lực để cố gắng”, anh Huy trải lòng.