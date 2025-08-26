Kho trữ 500 tấn lúa bị tốc mái do bão Kajiki, hộ dân thiệt hại hàng tỷ đồng

Chiều 26/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết bão Kajiki (bão số 5) khi đổ bộ qua vào địa phương này đã gây thiệt hại nặng nề cho một hộ dân làm nghề thu mua thóc lúa.

Theo đó, vào chiều tối 25/8, kho thóc rộng hàng trăm m2 đang tích trữ, sấy 500 tấn lúa của gia đình anh Hoàng Văn Chương (trú tại thôn Kẻ Lạt, xã Cổ Đạm) bị gió bão xô đổ hàng rào, mái tôn.

Hàng chục tấn lúa bị ngập nước (Ảnh: Mạnh Giang).

Sự cố khiến khoảng 50 tấn lúa bị ngập nước và 50 tấn lúa bị ướt. "Số lúa sấy lại, khó khắc phục. Gia đình này ước tính thiệt hại 5-7 tỷ đồng", vị lãnh đạo thông tin.

Chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng tỉnh đang điều động đến gia đình anh Chương "cứu lúa" cũng như giúp các hộ dân chịu thiệt hại trên địa bàn khắc phục hậu quả.

Lực lượng quân đội giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão (Ảnh: Mạnh Giang).

Thống kê sơ bộ bước đầu, bão Kajiki hoành hành trên địa bàn Hà Tĩnh khiến một người chết, 9 người bị thương; 7 nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng; khoảng 21.000ha lúa hè thu, 1.600ha hoa màu bị ngập, ngã đổ, 4.000 tấn thuỷ sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại.