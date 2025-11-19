Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tăng bộn tiền mỗi năm

Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm tại TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Việc làm (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) về bảo hiểm thất nghiệp.

Luật Việc làm năm 2025 có rất nhiều điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có quy định linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, tối đa bằng 1% tiền lương tháng.

Tuy nhiên, trong dự thảo nghị định này, Bộ Nội vụ đề xuất giữ nguyên mức đóng bảo hiểm thất nghiệp như hiện nay, tức người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng, Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Bộ Nội vụ, tính đến cuối năm 2024, tổng số tiền thu bảo hiểm thất nghiệp là 25.678,8 tỷ đồng và dự kiến 2025 là 25.735,2 tỷ đồng. Như vậy, với kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tính đến cuối năm 2025 dự kiến khoảng 67.384 tỷ đồng.

Nếu giữ nguyên mức đóng là 1% thì dự kiến số thu bảo hiểm thất nghiệp trong những năm tiếp theo như sau: Năm 2026 khoảng 27.041 tỷ đồng/năm, năm 2027 khoảng 28.344 tỷ đồng và năm 2028 khoảng 29.722 tỷ đồng.

Theo tính toán của Bộ Nội vụ, khi thực hiện các chính sách theo quy định mới trong Luật Việc làm (sửa đổi) và giữ nguyên mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thì tình hình cân đối Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong những năm tiếp theo như sau:

Theo các con số thống kê về tình hình cân đối Quỹ từ năm 2021 đến nay, mức thu hàng năm đều lớn hơn mức chi, trừ năm 2021. Cụ thể, mỗi năm Quỹ thu khoảng 25.000-28.000 tỷ đồng, chi 20.000-27.000 tỷ đồng, đều đặn tăng về quy mô.

2021 là năm có mức chi quỹ cao vọt, lên tới gần 47.000 tỷ đồng, lệch lớn so với số thu xấp xỉ 20.000 tỷ đồng. Cơ quan quản lý cho biết, đây là năm thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thời điểm đó, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư 92.000 tỷ đồng, được trích 30.000 tỷ đồng chi trả hỗ trợ, 8.000 tỷ đồng miễn giảm đóng quỹ cho các đối tượng.

Sau khi thực hiện chính sách, Quỹ còn 63.000 tỷ đồng. 3 năm phục hồi hậu đại dịch, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tăng lên mức hơn 67.000 tỷ đồng hiện nay.

Đánh giá chung, theo Bộ Nội vụ, qua hơn 16 năm thực hiện, bảo hiểm thất nghiệp được đánh giá là một trong các chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, là một công cụ quản trị thị trường lao động hữu hiệu.

Bên cạnh đó, nếu gặp rủi ro về việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp có các biện pháp nhằm thay thế, bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi thất nghiệp.

Quan trọng hơn nữa, bảo hiểm thất nghiệp còn có các biện pháp để hỗ trợ người lao động nâng cao năng lực, chuyển đổi nghề nghiệp, tái gia nhập thị trường. Ngoài ra, người thất nghiệp còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội.

Tính đến hết tháng 6/2025, cả nước có hơn 16,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2024). Tất cả người thất nghiệp có nhu cầu tư vấn, giới thiệu việc làm đều được trung tâm dịch vụ việc làm hỗ trợ miễn phí. Hơn 327.000 người được hỗ trợ học nghề và hơn 10,4 triệu người được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, với mức đóng như đề xuất trong dự thảo Nghị định này thì Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn cho những năm tiếp theo dù ước tính khoảng 2026-2028, mức chi quỹ mỗi năm sẽ cao hơn mức thu 1.000-4.500 tỷ/năm.