Không cộng dồn thời gian làm hợp đồng khi xét tiếp nhận công chức

Bà Hàn Khuê từng làm việc theo diện hợp đồng lao động tại Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị thành phố, đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 8/2012 đến hết tháng 7/2024.

Viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ngày 1/8/2024, bà chính thức được tuyển dụng và làm việc tại Ban Quản lý dịch vụ công ích với chức danh là viên chức đơn vị sự nghiệp. Hiện nay, các phường, xã mới trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tiếp nhận công chức làm việc chuyên môn tại Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị.

Bà Khuê thắc mắc: “Tôi có được tính 5 năm công tác tại thời điểm làm việc theo diện hợp đồng lao động (trước khi được tuyển vào làm viên chức) để tiếp nhận vào công chức không?".

Trả lời câu hỏi của bà Hàn Khuê, Bộ Nội vụ cho biết theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 170, người được tiếp nhận vào công chức phải có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần thì được cộng dồn), làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Do vậy, thời gian làm việc theo hợp đồng lao động trước khi được tuyển dụng vào viên chức của bà Khuê không được cộng dồn khi tiếp nhận vào làm công chức.

Cùng vấn đề này, bà Hà Thị Hòa cho biết bản thân là viên chức được tuyển dụng từ ngày 15/6/2020 đến tháng 9/2025 với thời gian công tác là 5 năm 3 tháng. Bà Hòa đặt câu hỏi: "Điều kiện đủ 5 năm công tác trở lên để được tiếp nhận vào làm công chức có bao gồm thời gian tập sự không?".

Bộ Nội vụ cho biết theo điểm b Điều 13 Nghị định số 170, thời gian tập sự của viên chức không được tính để xét tiếp nhận vào làm công chức.