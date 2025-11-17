Cô gái Việt kiếm 60 triệu đồng/tháng trên đất Nhật nhưng sơ hở là ăn… tát

“Có những ngày, tôi thở thôi cũng thấy mệt”, chị Mỹ Phương (sống tại Tokyo, Nhật Bản) trải lòng khi kể về công việc chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản. Trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại cảnh chị bị một cụ bà túm tóc, liên tục mắng chửi khiến dư luận chú ý. Nữ lao động Việt bộc bạch tình huống này không phải chuyện hiếm, thậm chí xảy ra với chị như cơm bữa.

Lao động Việt làm nghề chăm sóc người già ở Nhật Bản, phải học cách chịu đựng và kiên nhẫn (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Chị Phương sang Nhật được 6 năm, làm nhân viên chăm sóc tại một viện dưỡng lão ở Tokyo. Công việc mỗi ngày của chị bao gồm hỗ trợ ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân và theo dõi sức khỏe của người lớn tuổi. Tại đây, không ít người cao tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ, có bệnh tâm thần hoặc mất khả năng kiểm soát hành vi.

“Các cụ không nhận thức được nên không biết hành động của mình là đúng hay sai. Vì vậy, việc nhân viên bị tát, bị chửi hoặc bị túm tóc, dúi đầu diễn ra liên tục”, chị nói.

Theo chia sẻ của chị, không ít cụ ngoài 80 tuổi bị ám ảnh ký ức thời chiến, rất dễ hoảng loạn và nổi nóng. Nhân viên chăm sóc buộc phải giữ bình tĩnh và kiên nhẫn trong mọi tình huống.

Những ngày đầu mới sang Nhật làm công việc này, chị Phương gặp rất nhiều khó khăn. Nữ lao động sống một mình, không có bạn bè, xa gia đình và việc giao tiếp tiếng Nhật còn hạn chế.

“Ngày nào tôi cũng thấy ngập áp lực vì lắm lúc không hiểu lời các cụ nói. Khi tôi làm không đúng ý, họ tỏ thái độ ngay khiến tôi rất tủi thân”, chị kể.

Song sau một thời gian quan sát, chị dần thấy thương cảm và thấu hiểu cho những người cao tuổi ở viện dưỡng lão. Từ đó, chị rèn được tính kiên nhẫn, chịu đựng, quen với môi trường làm việc, cải thiện kỹ năng giao tiếp và tự tin hơn khi xử lý các tình huống căng thẳng.

Bên cạnh áp lực, nghề chăm sóc người già cũng đem lại cho chị Phương nhiều cảm xúc đặc biệt.

“Phần lớn các cụ vào viện dưỡng lão vì không muốn làm phiền con cái hoặc không có người thân chăm sóc. Mỗi khi gia đình đến thăm, các cụ vui lắm. Nhưng khi con cháu về, nhiều cụ ngồi khóc và nói vu vơ rằng đây có thể là lần gặp cuối. Câu nói đó lần nào cũng khiến tôi xúc động lắm”, chị kể lại.

Một số cụ còn xem chị như cháu ruột và thường xuyên gọi tên chị khi cần giúp đỡ. Những khoảnh khắc đó giúp chị cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn.

Chị cho hay tại Nhật, nghề chăm sóc người cao tuổi có mức thu nhập ổn định và đang cần nhiều nhân sự. Người mới vào nghề có thể kiếm 25-30 triệu đồng/tháng, người làm lâu năm có thể đạt 60 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, mức thu nhập cao cũng không đủ để giữ chân những nhân sự thiếu kiên nhẫn hoặc không chịu được áp lực tâm lý.

“Người nóng tính không thể làm nghề này. Công việc đòi hỏi sự nhẫn nại và khả năng chịu đựng rất lớn”, chị khẳng định.

Sau 6 năm gắn bó, chị Phương xem công việc của mình như hành trình trưởng thành. Nghề chăm sóc người già giúp chị học cách kiên nhẫn, thấu hiểu và mạnh mẽ hơn.

“Tôi biết các cụ không cố ý làm tổn thương mình. Họ bệnh, họ sợ và họ cô đơn. Nghĩ vậy nên tôi tiếp tục cố gắng mỗi ngày”, chị tâm niệm.