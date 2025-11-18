Nâng cao quyền của phụ nữ, trẻ em gái trong chương trình giảm nghèo

Không để ai bỏ lại phía sau

Trong thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều chính sách, chương trình, dự án hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, được thiết kế theo hướng đa chiều, bao trùm và bền vững hơn. Chương trình tập trung vào phát triển sinh kế, nâng cao năng lực và tiếp cận dịch vụ cơ bản cho người nghèo, thay vì chỉ hỗ trợ thu nhập như trước.

Giai đoạn 2021-2025, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo do Quốc hội và Chính phủ giao.

Giảm nghèo đạt được những kết quả quan trọng (Ảnh: Dương Phong).

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1-1,5%/năm, trong khi tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm, đặc biệt tại các huyện nghèo, tỷ lệ giảm đạt 4-5%/năm.

Đây là kết quả nổi bật, thể hiện sự chuyển biến tích cực về đời sống kinh tế – xã hội tại các địa phương khó khăn, đồng thời tạo tiền đề để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, cũng trong giai đoạn này, chương trình đã triển khai trên 10.587 mô hình, dự án giảm nghèo, trong đó có 9.816 mô hình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 771 mô hình phi nông nghiệp, với sự tham gia của 205.585 hộ dân.

Trong đó, có 110.098 hộ nghèo, 63.659 hộ cận nghèo và 31.828 hộ mới thoát nghèo. Các mô hình này không chỉ tạo sinh kế bền vững và tăng thu nhập, mà còn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, gắn với chuỗi giá trị hàng hóa và thị trường, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế tại các vùng khó khăn.

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, 6.174 dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đã giúp 99.594 hộ cải thiện phương thức canh tác, áp dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Chăm sóc trẻ em, phụ nữ mang thai

Một trong những kết quả nổi bật khác của Chương trình là phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu và nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản.

Giai đoạn 2021-2025, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã hỗ trợ xây dựng mới 2.616 công trình hạ tầng và duy tu bảo dưỡng 2.340 công trình tại các huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo.

Các công trình này không chỉ cải thiện điều kiện sống, hỗ trợ sản xuất, thương mại và lưu thông hàng hóa, mà còn cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng nghèo với các vùng khác.

Đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội thông qua việc giải quyết các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin…).

Thông qua chương trình, đã hỗ trợ nâng cao sức khỏe và khả năng chăm sóc trẻ em cho 169.119 phụ nữ mang thai và 646.057 bà mẹ có con dưới 5 tuổi; hỗ trợ dinh dưỡng cho hơn 600.000 trẻ em gái 0-16 tuổi.

Những hoạt động này đã góp phần nâng cao quyền và cơ hội của phụ nữ, trẻ em gái, đảm bảo mọi thành phần dân cư được hưởng lợi từ chương trình giảm nghèo, đồng thời thúc đẩy phát triển xã hội bền vững và bình đẳng hơn.

Với những kết quả đạt được, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong những nước có tốc độ thoát nghèo nhanh nhất. Kết quả này đến từ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và đặc biệt là nỗ lực vươn lên của người dân.