Khám phá trang trại tiền tỷ nuôi con mọc ra "thần dược"

Từ đầu năm 2025, các thành viên của Hợp tác xã sản xuất, thương mại dịch vụ, du lịch Xuyên Sơn (gọi tắt là HTX Xuyên Sơn) ở thôn Hòa Sơn, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng trang trại nuôi hươu hiện đại trên diện tích hơn 2.000m2.

Ban đầu, trang trại này nuôi thử nghiệm 50 con. Sau thời gian chăm sóc, phát triển đàn, hợp tác xã hiện nay nuôi gần 100 con hươu sao.

Ông Trần Đình Ngọc (60 tuổi), đại diện HTX Xuyên Sơn cho biết trại hươu được thiết kế thông thoáng, sạch sẽ với hệ thống che chắn nắng mưa và các khu vực chuồng nuôi riêng biệt cho từng nhóm hươu như: hươu đực, hươu cái và hươu con.

"Chuồng nuôi làm từ các thanh gỗ và đánh số thứ tự để thuận tiện cho việc theo dõi, chăm sóc", ông Ngọc chia sẻ.

Lốp xe cũ được tận dụng để hươu không bị va đập vào chuồng khi chúng uống nước.

Thức ăn của hươu gồm có cỏ voi, lá cây, ngô nghiền, cây chuối hột,... Chế độ ăn của hươu được người nuôi điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển của hươu và theo mùa.

Tiếp giáp với chuồng trại là khu vực nuôi hươu ngoài trời. Nơi đây môi trường, không gian phù hợp với tập tính của hươu và giai đoạn chúng phối giống.

Đây là khu vực khô ráo, thoáng mát, có độ dốc nhẹ để thoát nước, tránh bị ngập úng khi mưa. Bao quanh có hàng rào, ngăn hươu chạy ra ngoài.

Nhờ cách chăm sóc khoa học, tỉ mỉ, thời gian qua, 35 con hươu đực đã cho cho lộc nhung (sừng hươu, được coi là "thần dược"). Chủ trang trại đã cắt được 18 cặp nhung, cặp lớn nặng gần 2kg, còn lại từ 0,6kg đến 1kg.

Theo đại diện HTX Xuyên Sơn, họ không chỉ hướng đến việc cung cấp nhung hươu chất lượng cao ra thị trường mà còn cung cấp hươu giống cho các trang trại khác trong vùng. Trong tương lai gần, họ còn mong muốn phát triển mô hình này thành một điểm du lịch sinh thái.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng, đánh giá mô hình nuôi hươu của HTX Xuyên Sơn được đầu tư bài bản, áp dụng khoa học kỹ thuật, quy trình chăm sóc chuyên nghiệp.

Mô hình sẽ không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội cho chủ cơ sở mà còn góp phần quan trọng vào việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập bình quân đầu người và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương.

"Chúng tôi đã vận động người dân học hỏi kinh nghiệm để phát triển, nhân rộng các mô hình tương tự trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn đã có 3 mô hình vệ tinh. Tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với các hộ để xây dựng các sản phẩm từ nhung hươu nhằm tạo thương hiệu mới, bán ra thị trường", ông Thịnh chia sẻ.

Vị trí trang trại chăn nuôi hươu tại xã Cẩm Hưng - chấm đỏ (Ảnh: Google Maps).