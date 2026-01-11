Xuất hiện nghề “người nghe thuê”, giới trẻ Trung Quốc sẵn sàng chi tiền

Chỉ với một khoản phí nhỏ, những người làm nghề "người trả lời tức thì" tại Trung Quốc sẽ phản hồi ngay lập tức các tin nhắn, cuộc gọi hoặc cuộc trò chuyện video của khách hàng.

Chỉ cần lắng nghe khách hàng, người làm dịch vụ tại Trung Quốc vẫn kiếm tiền triệu mỗi tháng (Ảnh: Shutterstock)

Khách hàng của họ là những người đang căng thẳng, buồn bã hoặc chỉ đơn giản là cần một nơi để trút bỏ cảm xúc. Không đưa ra lời khuyên mang tính giáo huấn hay phân tích vấn đề, họ chủ yếu lắng nghe và đáp lại bằng sự đồng cảm.

Được biết, những “người trả lời tức thì” có thể kiếm được tới 10.000 NDT (khoảng 37,6 triệu đồng) mỗi tháng. Mức thu nhập này phụ thuộc vào khung giờ làm việc, trong đó các cuộc trò chuyện ban đêm thường có giá cao hơn.

Phần lớn những người theo nghề coi đây là công việc bán thời gian. Họ có thể là nhân viên văn phòng với lịch làm việc nhẹ, sinh viên đại học, lao động tự do hoặc các bà mẹ ở nhà.

Đối tượng khách hàng khá đa dạng, từ nhân viên công sở muốn giải tỏa căng thẳng sau giờ tăng ca, người trẻ sống một mình khao khát được trò chuyện, các cặp đôi yêu xa cho đến những người gặp vấn đề về lo âu.

Trên các nền tảng trực tuyến, nhiều “người trả lời tức thì” quảng cáo dịch vụ bằng những lời chào mời gần gũi.

“Tôi có thể trò chuyện với bạn về cuộc sống, chuyện phiếm, tình yêu hay công việc, hoặc đơn giản là cùng nhau than thở. Chỉ với chi phí bằng một cốc trà sữa, bạn có thể giữ tâm trạng tốt suốt cả ngày”, quảng cáo viết.

Đáng nói, những người làm nghề này cam kết luôn giữ bí mật thông tin khách hàng, có EQ (chỉ số thông minh cảm xúc) cao và coi mình là một "người đồng hành cảm xúc”, đồng thời từ chối các chủ đề liên quan đến tình dục.

Không ít người từng là khách hàng của dịch vụ này sau đó lại trở thành người cung cấp dịch vụ.

Một phụ nữ làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp nhà nước chia sẻ rằng, sau nửa năm sử dụng dịch vụ, cô quyết định làm thêm công việc này và hiện kiếm được khoảng 3.000 NDT (khoảng 11,5 triệu đồng) mỗi tháng.

“Lắng nghe câu chuyện của người khác cũng giúp tôi tự chữa lành. Đây là sự trao đổi cảm xúc hai chiều”, cô nói.

Theo những “người trả lời tức thì”, phần lớn khách hàng không tìm kiếm lời giải cho vấn đề, mà chỉ cần cảm giác được lắng nghe.

“Họ không cần bạn dạy cách sống. Họ chỉ muốn ai đó nói rằng họ đang ở đây và sẵn sàng nghe”, một người trong nghề cho biết.

Nhiều khách hàng cho rằng dịch vụ này rẻ và nhanh hơn so với tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, đồng thời không tạo áp lực hay cảm giác bị phán xét.

“Tôi nhận được phản hồi chỉ trong vài giây. Khoảnh khắc đó khiến tôi thấy an toàn và được coi trọng”, một khách hàng chia sẻ sau khi trải nghiệm dịch vụ.

Sự nở rộ của nghề “trả lời tức thì” diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc hiện có ít nhất 120 triệu người sống một mình, chủ yếu trong độ tuổi từ 20 đến 39.

Khi nhịp sống đô thị ngày càng nhanh và các mối quan hệ trực tiếp trở nên thưa thớt, nhu cầu được lắng nghe đang trở thành một thị trường mới, nơi kỹ năng cảm xúc được chuyển hóa thành giá trị kinh tế.

Huyền Trang