Cà Mau vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Ngày 10/1, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho hay, qua thống kê cho thấy từ đầu năm 2025 đến nay, ngành chức năng đã vận động, thu gom 53 vũ khí quân dụng, 88 loại súng hơi, súng săn, súng tự chế, súng đồ chơi nguy hiểm, 155 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, 7 đầu đạn cối, lựu đạn, bom bi, hơn 2.500 viên đạn các loại.

Đặc biệt, tỉnh phát hiện 31 vụ, với 39 đối tượng vi phạm liên quan đến vũ khí; thu giữ 8 loại súng, 29 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, 20 viên đạn quân dụng; đã xử lý hình sự 10 vụ, 17 đối tượng; xử phạt hành chính 21 vụ, 22 đối tượng, với số tiền hơn 150 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kêu gọi người dân chủ động giao nộp các loại vũ khí (Ảnh minh họa: CTV).

Chính quyền Cà Mau dự báo rằng, thời gian tới tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo (gọi chung là vũ khí) sẽ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự. Trong đó tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng vũ khí tụ tập giải quyết mâu thuẫn, trả thù cá nhân, gây rối trật tự công cộng vẫn còn diễn ra.

Ngoài ra, việc lợi dụng không gian mạng, dịch vụ bưu chính để mua bán, vận chuyển trái phép các loại vũ khí vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời kêu gọi người dân chủ động giao nộp và không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí.

"Các trường hợp cố tình vi phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật", chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch tỉnh Cà Mau.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, để bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu cơ quan công an, bộ chỉ huy quân sự và các sở, ngành, địa phương theo chức năng được giao, tăng cường công tác quản lý vũ khí nhằm đẩy mạnh việc vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Trong đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, nhất là sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng, đốt pháo nổ, tự chế vật gây nổ... và xem đây là tiêu chí đánh giá thi đua, hạnh kiểm trong năm học.