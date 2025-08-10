Cây trồng chơi chơi mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho nông dân

Những tuần qua, tại một số xã, phường ở Đắk Lắk tấp nập các thương lái nhỏ lẻ đến tận vườn để đặt cọc, thu mua cau tươi.

Giá cau tươi hiện tại được bán 50.000-70.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con nông dân địa phương. Nhiều người bất ngờ vì loại cây chỉ trồng để chắn gió, làm thân leo cho cây hồ tiêu nay mang lại giá trị kinh tế không thua kém một số cây trồng khác.

Trồng cau xen vườn rẫy mang lại nguồn thu nhập khá cho nông dân Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Chị Nguyễn Thị Sương, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk cho biết gia đình chị trồng xen 500 cây cau trên diện tích hơn 2ha trồng cà phê, sầu riêng. Cau đang vào mùa thu hoạch nên người đến xem để đặt cọc vườn cau khá nhiều.

Theo chị Sương, năm trước cau tươi đã mang về nguồn thu gần 150 triệu đồng và vườn cau của chị đang được chào mua với giá 60.000 đồng/kg.

"Trước đây giá cau rất rẻ tầm 5.000-20.000 đồng/kg, có thời điểm vắng bóng người mua. Khoảng 3 năm trở lại đây, giá cau tươi cao ngất ngưởng, có thời điểm xấp xỉ 100.000 đồng/kg. Ngoài thu chính từ cà phê, sầu riêng chúng tôi có thêm nguồn thu từ cau nữa nên rất phấn khởi", chị Sương chia sẻ.

Nông dân thu hoạch cau tươi bằng cách trèo lên cây hoặc dùng cây có gắn lưỡi dao để hái cau (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Nguyễn Xuân Tân, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk bắt đầu trồng hàng trăm cây cau từ 10 năm trước trên diện tích đất đai không được màu mỡ.

Lý do ông Tân trồng cau do đây là loại cây trồng không tốn công chăm sóc, ít phải phun thuốc trừ sâu và dễ dàng phát triển khi trồng xen với các loại cây trồng khác.

Trong năm 2024, ngoài thu hoạch cau tươi và bán hạt cau giống đã mang lại thu nhập hơn 700 triệu đồng cho gia đình ông Tân.

Giá cau tươi thay đổi nhanh chóng, một số thương lái cho rằng phải canh giá chuẩn từ các lò sấy mới dám đi chốt giá tại các vườn của dân.

Anh Nguyễn An, trú tại phường Buôn Ma Thuột cho biết cách đây 3 tuần, giá cau chỉ khoảng 40.000 đồng/kg, nhưng nay đã tăng vọt gần gấp đôi và có khả năng còn tăng.

"Tiêu chuẩn các lò sấy cau khá khắt khe nên chúng tôi mua cũng phải chọn kỹ, tránh bị thua lỗ. Với giá cả mua cau hiện tại được nhận định là mức khá cao cho bà con nông dân", anh An cho hay.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân không trồng ồ ạt, mở rộng diện tích đối với cây cau (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, ngành nông nghiệp chưa thống kê số liệu cụ thể diện tích trồng cau, do đây là cây trồng xen rẫy, dọc các bờ rào, không trồng thuần.

Phía ngành nông nghiệp Đắk Lắk khuyến cáo nông dân không ồ ạt mở rộng diện tích, không phá những cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu để chạy theo trồng cau. Lý do, giá cau tươi biến động lên xuống, bấp bênh, không có thị trường ổn định nên chỉ phù hợp trồng xen, trồng nơi đất dốc để chống xói mòn.