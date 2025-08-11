Từ phát hiện tình cờ, người đàn ông quyết định đến với nghề nuôi ong dữ

Từ một lần tình cờ phát hiện tổ ong vò vẽ trên cây keo, anh Nguyễn Văn Dưng (SN 1975), trú tại xã Nghĩa Lộc đã nảy ra ý tưởng táo bạo là thuần hóa và nuôi loài ong hung dữ này để khai thác nhộng. Sau nhiều năm kiên trì thử nghiệm, mô hình của anh Dưng đã mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng chục triệu đồng mỗi tháng, mở ra hướng đi mới cho kinh tế địa phương.

Ý tưởng nuôi ong vò vẽ đến với anh Dưng khi anh chứng kiến người dân đốt tổ lấy nhộng bán. "Tại sao không thử thuần hóa và nuôi ong vò vẽ như ong mật?", câu hỏi ấy đã thôi thúc anh bắt tay vào tìm hiểu và thử nghiệm.

Những tổ ong gia đình anh Dưng nuôi ngay trong vườn nhà mình (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Nuôi ong vò vẽ không dễ, vì đây là loài rất hung dữ, có tập tính bảo vệ tổ cực kỳ cao, chỉ cần lại gần mà không đúng cách là bị đốt ngay", anh Dưng chia sẻ.

Không nản lòng trước những khó khăn ban đầu, anh Dưng kiên trì tìm hiểu tập tính của loài ong, từng bước thuần dưỡng những tổ ong tự nhiên bắt được ngoài rừng, đưa về nuôi ở khu vực vắng người để đảm bảo an toàn.

Anh tỉ mỉ quan sát, điều chỉnh các yếu tố môi trường như vị trí đặt tổ, độ thông thoáng, nguồn thức ăn… sao cho phù hợp, giúp đàn ong nhanh thích nghi và sinh trưởng tốt.

Nhờ sự kiên trì và nỗ lực, đến nay anh Dưng đã duy trì ổn định từ 40-50 tổ ong vò vẽ trưởng thành ngay trong khuôn viên vườn nhà. Vào mùa khai thác (từ tháng 5 đến tháng 9 âm lịch), mỗi tổ có thể cho 1,5-2kg nhộng ong, với giá bán 250.000-300.000 đồng/kg tùy thời điểm.

Mỗi tổ ong lớn có thể cho nhộng 1,5-2kg (Ảnh: Nguyễn Phê).

Với hàng chục tổ ong, trung bình mỗi tháng anh Dưng thu về 10-15 triệu đồng trong mùa cao điểm. Sản phẩm từ ong vò vẽ, đặc biệt là nhộng và rượu ngâm ong, rất được ưa chuộng.

Nhiều nhà hàng và khách hàng quen ở Vinh, Hà Nội, Đà Nẵng… đều đặt mua nhộng ong của gia đình anh qua kênh online.

"Loài ong này tuy hung dữ nhưng nếu hiểu tập tính của chúng, tạo được môi trường nuôi phù hợp thì sẽ mang lại nguồn thu rất tốt, lại ít tốn chi phí đầu tư ban đầu", anh Dưng chia sẻ.

Chính quyền xã Nghĩa Lộc cũng ghi nhận mô hình nuôi ong vò vẽ của anh Nguyễn Văn Dưng là hướng đi sáng tạo, phù hợp với địa phương có nhiều diện tích rừng keo, rừng tự nhiên - nguồn thức ăn phong phú cho ong.

Ông Lại Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, đánh giá: "Việc người dân nuôi ong vò vẽ lấy nhộng là cách làm mới, không tốn nhiều chi phí nhưng cho thu nhập cao. Trung bình mỗi tổ ong cho 1,5-2kg nhộng, giá bán 250.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân".

Khi bắt nhộng ong phải mặc quần áo bảo hộ thật kín để khỏi ong tấn công (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Nuôi ong vò vẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do ong đốt, vì vậy địa phương không khuyến khích nuôi trong khu dân cư. Những hộ có trang trại gần rừng, tách biệt có thể nuôi, nhưng cần đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn", ông Dương lưu ý.

Từ một ý tưởng táo bạo, anh Dưng đã biến đam mê thành mô hình kinh tế hiệu quả. Câu chuyện của anh không chỉ tạo nguồn thu ổn định cho gia đình, mà còn mở ra hướng đi mới cho phát triển nông nghiệp tại địa phương, đặc biệt là ở những vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp.