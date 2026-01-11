The Sensia ra mắt thị trường, thu hút hơn 1.000 khách hàng tham dự

Sự kiện “Chạm The Sensia” giúp người xem cảm nhận chiều sâu của dự án

Chiều ngày 10/1, tại khách sạn Sheraton Vinh (đường Quang Trung, phường Thành Vinh, Nghệ An), sự kiện “Chạm The Sensia” diễn ra như một hành trình trải nghiệm, nơi thông tin dự án được giới thiệu bằng cảm xúc, không gian và nhịp dẫn dàn dựng có chủ đích.

Thông qua chuỗi điểm chạm tinh tế, khách mời từng bước cảm nhận chiều sâu của dự án, từ câu chuyện hình thành đến tầm nhìn phát triển trong tương lai.

Toàn cảnh không gian lễ giới thiệu dự án The Sensia tại khách sạn Sheraton Vinh (Ảnh: Trí Dương Group).

Theo ban tổ chức, “chạm” vừa là khoảnh khắc dự án ra mắt thị trường, vừa là sự đồng cảm với khát vọng an cư, lập nghiệp và vươn lên của người xứ Nghệ trong bối cảnh đô thị đang chuyển mình.

Chương trình được dẫn dắt qua ba chương mang tính ẩn dụ, tái hiện hành trình khởi sinh và vận động của một đô thị mới. Từ nhịp điệu thiên nhiên đến nhịp sống đô thị hiện đại, The Sensia như một không gian sống có tiết tấu riêng, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc địa phương và tư duy kiến tạo đương đại.

Trong lần mở bán này, The Sensia ghi nhận lượng giao dịch tích cực, với nhiều sản phẩm được khách hàng quan tâm, lựa chọn. Sức mua đến từ cả nhóm khách hàng ở thực lẫn nhà đầu tư trung, dài hạn, cho thấy mức độ tin tưởng của thị trường đối với dự án từ giai đoạn đầu.

Ông Jun Kato, Giám đốc Ban thiết kế và Quy hoạch Công ty TNHH Nikken Sekkei Việt Nam nhận kỷ niệm chương từ đại diện Chủ đầu tư Trí Dương Group (Ảnh: Trí Dương Group).

Ông Jun Kato, Giám đốc Ban thiết kế và Quy hoạch, Công ty TNHH Nikken Sekkei Việt Nam cho biết: "Nikken Sekkei đồng hành với Trí Dương Group trong dự án The Sensia từ giữa tháng 7/2024. Chúng tôi đã phối hợp chủ đầu tư đến Vinh để nghiên cứu hiện trạng khu đất và phát triển ý tưởng thiết kế, trải qua nhiều thách thức nhưng cũng đầy cảm hứng.

Trên nền tảng đó, chúng tôi đã hình thành chiến lược thiết kế cho dự án dựa trên ba nguyên tắc định hướng cốt lõi: linh hoạt trong một ngôn ngữ kiến trúc thống nhất, thu hút chuyên gia và nhân tài trẻ, đồng thời tạo trải nghiệm khí hậu bốn mùa.

Hôm nay, chúng tôi vui mừng khi kiến trúc hiện đại Nhật Bản giàu tính linh hoạt được hiện thực hóa, góp phần nâng tầm chất lượng sống và thiết lập chuẩn mực mới cho nhà ở cao cấp tại địa phương".

Chủ đầu tư vinh danh các đối tác đồng hành (Ảnh: Trí Dương Group).

“The Sensia là dự án đầu tay của chúng tôi, được xem là bước khởi đầu mang tính nền tảng, đặt chuẩn mực cho chuỗi dự án chất lượng tiếp theo, được kiến tạo trên cơ sở hợp tác cùng các đối tác uy tín, nhằm mang đến những sản phẩm bất động sản chỉn chu và xứng đáng với niềm tin của khách hàng”, ông Dương Hoàng Minh, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trí Dương chia sẻ.

Nhiều khách hàng cho biết The Sensia tạo được ấn tượng nhờ cách tiếp cận khác biệt, từ định vị không gian sống, quy hoạch đến giá trị cốt lõi giúp khách hàng có cơ sở để đưa ra quyết định an cư hoặc đầu tư dài hạn.

The Sensia và những giá trị tạo nên sức hút

The Sensia được phát triển trên quỹ đất hơn 20ha, tại khu vực trung tâm Nghệ An, (cũ) nổi bật với địa thế bán đảo tự nhiên, được bao bọc bởi sông Rào Máng và sông Vinh, hình thành thế “nước ôm vòng” hiếm có, mang lại giá trị cảnh quan và không gian sống biệt lập giữa nội đô.

Từ dự án, cư dân The Sensia có thể kết nối nhanh chóng đến các trung tâm hành chính, thương mại và dịch vụ trọng điểm của tỉnh. Lợi thế trung tâm giúp The Sensia đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư chất lượng cao và đầu tư dài hạn, trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp.

Không chỉ nổi bật về vị trí, The Sensia được lấy con người làm trung tâm, các yếu tố kiến trúc và cảnh quan được may đo phù hợp với nhịp sống và thói quen sinh hoạt của người xứ Nghệ, đồng thời khéo léo lồng ghép các giá trị văn hóa bản địa vào từng không gian, tạo nên bản sắc riêng cho khu đô thị.

The Sensia đô thị được phát triển bài bản, tạo sức hút từ lần ra mắt (Ảnh: Trí Dương Group).

Hoàn thiện chuẩn sống là hệ thống bốn tổ hợp tiện ích đặc quyền, được quy hoạch đồng bộ và tư vấn quản lý vận hành bởi CBRE.