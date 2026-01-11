Giá vàng trong nước, thế giới tăng đồng loạt: Dự báo tuần tới ra sao?

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 5/1 đến 10/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 157,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức đỉnh mà mặt hàng này từng thiết lập ngày 24/12/2025.

Vàng trong nước tăng theo giá thế giới. Trên thế giới, giá vàng mở đầu ở mức 4.370 USD/ounce và nhanh chóng vượt 4.400 USD/ounce. Kim loại quý sau đó không mất nhiều thời gian để thiết lập đỉnh ngắn hạn quanh 4.450 USD/ounce rồi tiến sát mốc 4.500 USD/ounce. Giá kim loại quý sau đó ghi nhận đợt điều chỉnh đáng kể đầu tiên trong tuần, giảm về vùng 4.420 USD/ounce vào giữa tuần.

Trong giai đoạn cuối tuần, giá vàng thế giới đã vượt mốc 4.470 USD/ounce. Dù mức tăng không lớn, mặt bằng giá cao hơn đã được thiết lập.

Sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm trong tháng cuối cùng của năm 2025 với kết quả kém tích cực, giá vàng đã bật tăng trở lại, vượt mốc 4.500 USD/ounce và chốt phiên cuối tuần ở mức 4.510 USD/ounce.

Tính trong cả tuần, giá vàng thế giới tăng hơn 140 USD/ounce, tương đương mức tăng ròng khoảng 3,2%.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Hải Long).

Theo kết quả khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News, giới phân tích Phố Wall gần như đạt được sự đồng thuận tuyệt đối về triển vọng tăng giá của vàng trong ngắn hạn, trong khi tâm lý lạc quan cũng đang chiếm ưu thế trong cộng đồng nhà đầu tư.

Cụ thể, trong số 16 chuyên gia tham gia khảo sát, có tới 14 người (chiếm 88%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới và có thể thách thức mức đỉnh kỷ lục được thiết lập vào tháng 12 năm ngoái. Chỉ 1 chuyên gia (6%) cho rằng giá vàng sẽ giảm, trong khi 1 ý kiến còn lại nhận định kim loại quý sẽ đi ngang.

Đối với nhóm nhà đầu tư cá nhân, cuộc thăm dò trực tuyến ghi nhận tổng cộng 268 lượt bình chọn. Trong đó, 184 người (chiếm 69%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 44 người (16%) dự báo giá giảm; còn 40 người (15%) cho rằng giá vàng sẽ ổn định.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành đơn vị chuyên về giao dịch Bannockburn Global Forex, cho rằng các yếu tố địa chính trị, hoạt động mua vào của ngân hàng Trung ương và nhu cầu từ nhà đầu tư cá nhân tiếp tục là những động lực chính giúp giá tăng lên.

Trong khi đó, Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại đơn vị giao dịch trực tuyến Walsh Trading nhận thấy giá vàng có thể còn một nhịp tăng nữa trong quý I.

CPM Group cho rằng hết quý I, giá kim loại quý vẫn có xu hướng tăng do các rủi ro chính trị và kinh tế chưa được giải quyết triệt để, dù trước mắt có thể xuất hiện một nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco nhận định mục tiêu tăng giá tiếp theo của vàng kỳ hạn tháng 2 là vượt qua vùng kháng cự mạnh tại mức đỉnh kỷ lục 4.584 USD/ounce. Các ngưỡng kháng cự gần nhất lần lượt nằm tại 4.500 USD và 4.512 USD/ounce, trong khi các mức hỗ trợ trước mắt được xác định ở 4.415 USD và 4.400 USD/ounce.

Trong tuần tới, giới đầu tư vàng sẽ theo dõi sát loạt số liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ, xoay quanh lạm phát, lĩnh vực bất động sản và các chỉ báo về hoạt động sản xuất tại các khu vực.

Cụ thể, ngay trong những phiên đầu tuần, Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2025, đồng thời công bố số liệu doanh số bán nhà mới của các tháng 9 và 10 cùng năm. Bên cạnh đó, thị trường cũng đặc biệt chú ý tới các báo cáo gồm chỉ số giá sản xuất (PPI) của tháng 10 và 11, doanh số bán lẻ tháng 11, cũng như doanh số bán nhà hiện có trong tháng 12/2025.

Chuỗi thông tin kinh tế trong tuần sẽ kết thúc với dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, cùng kết quả các khảo sát sản xuất khu vực do Cục Dự trữ Liên bang New York (Empire State) và Philadelphia công bố.