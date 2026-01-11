AFC chỉ ra cầu thủ quan trọng bậc nhất của U23 Việt Nam ở giải châu Á

"Tiền vệ này với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86,4% trong các trận đấu với Jordan và Kyrgyzstan, chắc chắn đang có phong độ cao và nếu U23 Việt Nam đạt được thành tích tốt hơn vị trí á quân năm 2018, Thái Sơn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong đó", AFC nhấn mạnh trong bài phỏng vấn tiền vệ Nguyễn Thái Sơn trước lượt trận cuối giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia diễn ra vào ngày 12/1 tới đây.

AFC khẳng định tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đóng góp lớn cho thành công của U23 Việt Nam sau hai chiến thắng trước U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan (Ảnh: AFC).

Theo AFC, ngoài đội trưởng Khuất Văn Khang, U23 Việt Nam tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 trở nên mạnh mẽ nhờ có sự góp công từ tiền vệ dày dạn kinh nghiệm Nguyễn Thái Sơn.

"Chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan hôm 9/1 đã giúp đội bóng của Kim Sang Sik có được vị thế vững chắc để tiến vào tứ kết, với sự góp mặt của hai "lão tướng" ở tuyến giữa. Trong khi Khuất Văn Khang đang tham dự U23 châu Á lần thứ ba, Thái Sơn cũng đã góp mặt ở giải đấu năm 2024 tại Qatar", AFC nhấn mạnh thêm.

Đáng chú ý, chia sẻ với AFC trước thềm lượt trận cuối với đội chủ nhà, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn cũng đã bày tỏ sự thận trọng và tập trung cao độ cho mục tiêu giành vé vào vòng tứ kết.

"Tham vọng của chúng tôi luôn luôn như nhau, mang vinh quang về cho đất nước. Chúng tôi luôn có động lực cao nhất khi tham gia một giải đấu và chiến đấu vì đất nước. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình và hướng đến kết quả tốt nhất.

Không có trận đấu nào dễ dàng với chúng tôi. Mặc dù tôi rất hài lòng với hai chiến thắng, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi đang tập trung vào từng trận đấu một, nhưng mục tiêu là tiến xa nhất có thể", tiền vệ sinh năm 2003 khẳng định.