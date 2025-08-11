Kiếm đủ tiền mua sách vở cho con nhờ hái loại quả mọc hoang trên núi

Từ tháng 6 đến tháng 8, trên những triền đồi ở tỉnh Quảng Ngãi, cây chôm chôm núi bắt đầu chín đỏ. Người dân vùng cao của địa phương này ngược núi hái chôm chôm bán kiếm thêm thu nhập.

Gần trưa, anh Đinh Văn Tình, trú tại xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi mới mang trên lưng một gùi đầy trái chôm chôm núi về đến nhà.

Trái chôm chôm núi có bề ngoài giống hệt loại chôm chôm được trồng ở đồng bằng (Ảnh: Quốc Triều).

“Cuối mùa rồi nên cây còn ít trái. Đi cả buổi sáng mới hái được một gùi tầm 30kg”, anh Tình chia sẻ.

Sau khi nghỉ ngơi, anh Tình bắt đầu lựa những trái chôm chôm to, chín đỏ mang bán cho khách đi đường.

Theo anh Tình, lúc đầu cây chôm chôm núi mọc hoang. Về sau, thấy loại trái này bán được nên người dân trồng thêm trên nương rẫy. Dù được trồng nhưng cây cũng phát triển tự nhiên, không hề được chăm sóc. Do đó, trái chôm chôm vẫn giữ được hương vị tự nhiên.

Cây chôm chôm núi có quả giống hệt giống chôm chôm được trồng ở đồng bằng. Tuy nhiên, trái chôm chôm núi nhỏ, có vị chua nhiều hơn ngọt. Ruột chôm chôm vàng óng và có mùi thơm. Vị chua và ngọt xen lẫn kết hợp với mùi thơm tạo cho chôm chôm núi hương vị đặc trưng.

Trái chôm chôm núi có ruột vàng óng (Ảnh: Quốc Triều).

“Mỗi cây có thể cho 40-50kg trái. Trái chôm chôm núi có giá 15.000-20.000 đồng/kg", anh Tình nói thêm.

Chị Đinh Thị Hạnh, trú tại xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết khu rẫy trên triền đồi của gia đình chị có 14 cây chôm chôm núi. Cây sinh trưởng tự nhiên.

“Tôi thu hoạch được hơn 200kg, bán được gần 4 triệu đồng. Tiền này để dành lo sách vở cho con vào năm học mới”, chị Hạnh chia sẻ.

Có thời điểm chôm chôm núi có giá 25.000 đồng/kg (Ảnh: Quốc Triều).

Chị Trần Như Nguyệt, một thương lái cho biết hàng ngày chị lên các xã vùng cao mua nông sản của người dân đưa về miền xuôi bán.

Mùa này, người dân vùng cao Quảng Ngãi vào rừng nhặt trái ươi, thu hoạch chuối rừng và hái chôm chôm núi. Đây đều là các loại thực phẩm sạch nên được người dân miền xuôi ưa thích.

“Loại chôm chôm núi này có ruột vàng rất đẹp nhưng vị hơi chua. Tuy nhiên nhiều người lại ghiền hương vị của loại chôm chôm này nên thường đặt trước để tôi mua mang về bán lại”, chị Nguyệt nói.