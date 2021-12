Ở Việt Nam, hiếm có tập đoàn xây dựng nào sở hữu hệ sinh thái bao gồm từ nhà máy sản xuất vật liệu đến triển khai thi công lắp đặt. Với tầm nhìn xa, AMACCAO đã xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, trong đó VINADIC M&E (tổng thầu thi công cơ điện các công trình chất lượng cao) là mảnh ghép quan trọng.

M&E là một ngành hết sức triển vọng bởi tốc độ đô thị hóa, phát triển sản xuất công nghiệp tại Việt Nam là rất cao, đặc biệt khi ngành công nghiệp, xây dựng, bất động sản đang tăng trưởng nhanh và ngày càng yêu cầu cao về chất lượng hoàn thiện cũng như mức độ tiện nghi của các công trình.

Là hệ thống nòng cốt, được ví như mạch máu cung cấp nguồn sống cho cả công trình, hệ thống cơ điện bao gồm nhiều hệ thống như: Hệ thống điện, hệ thống điện điều khiển, hệ thống điều hòa thông gió, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy. Xét về giá trị, các hệ thống cơ điện của một công trình thường chiếm một tỷ lệ không nhỏ, khoảng 30-70% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình tùy theo mức độ đầu tư tiện nghi và hiện đại của các dự án.

Trong nhiều năm qua, không ít dự án, dù chất lượng xây dựng tốt, nhưng do nhà thầu cơ điện thi công chất lượng thấp - dẫn đến hàng loạt sai sót trong quá trình vận hành. Đây cũng là nguyên nhân gây ra nhiều vụ kiện cáo giữa người mua nhà và chủ đầu tư kéo dài nhiều năm.

Chính vì thế, rất nhiều chủ công trình ngày càng chú trọng việc lựa chọn các nhà thầu M&E chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao, nằm trong hệ sinh thái lớn có các đơn vị hỗ trợ lẫn nhau.

Rõ ràng, một hệ thống cơ điện lắp đặt đồng bộ, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao với các bộ phận tương hỗ nhau, hoạt động hiệu quả, tiết kiệm và linh hoạt được xem là chìa khóa mấu chốt cho tính an toàn, tiện nghi, ổn định của các công trình.

Do đó, ngày nay các chủ đầu tư uy tín đều đặt ra những yêu cầu rất cao cho nhà thầu thi công hệ thống cơ điện tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

Trước nhu cầu của thị trường cũng như từ chính sự phát triển nội tại của Tập đoàn AMACCAO, Công ty cổ phần cơ điện VINADIC (VINADIC M&E) ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu là một đơn vị thành viên chuyên thi công hệ thống cơ điện cho công trình, và chuyên trách mảng cơ điện của Tập đoàn.

Dự án điện gió AMACCAO Quảng Trị 1 - VINADIC M&E là tổng thầu cơ điện.

Dự án điện gió AMACCAO Quảng Trị 1 - VINADIC M&E là tổng thầu cơ điện.

Trên thực tế, VINADIC M&E được tách ra từ Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam (VINADIC) sau thời gian dài phát triển và lớn mạnh với số lượng dự án ngày càng nhiều và giá trị thực hiện lớn. Việc tách riêng và thành lập một công ty chuyên về lĩnh vực thi công cơ điện nhằm mục đích hoạt động độc lập đảm bảo tính đặc thù riêng biệt của lĩnh vực cơ điện, chủ động trong triển khai dự án, phát triển lớn mạnh để cạnh tranh với các đơn vị cùng lĩnh vực trong ngành.

Kế thừa năng lực về cơ sở vật chất, năng lực sản xuất, đội ngũ kỹ sư, nhân sự, trên nền tảng tiềm lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm quản lý của tập đoàn, VINADIC M&E hoàn toàn có đủ năng lực và tiềm lực trong lĩnh vực cung cấp và lắp đặt các hệ thống cơ điện cho các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Trên chặng đường phát triển, VINADIC M&E đã và đang thực hiện hàng loạt công trình lớn trên khắp mọi miền đất nước như: Tổng thầu M&E dự án, Khách sạn Dân Tộc - Khách sạn 6 sao, Dự án The Nine - Tổ hợp căn hộ cao cấp chuẩn Mỹ tại Hà Nội, Dự án The Zei - Tổ hợp căn hộ cao cấp cho phong cách sống hàng đầu tại Mỹ Đình; Dự án Green Park - Tổ hợp căn hộ cao cấp với không gian sống trong lành; Dự án điện gió AMACCAO Quảng Trị; Dự án Nhà máy Rượu và nước uống tinh khiết AVIA - Nhà máy hiện đại sử dụng dây chuyền và công nghệ lọc nước Israel hàng đầu trên thế giới.

Lý giải nguyên nhân cho thành công nhanh chóng của VINADIC M&E có thể thấy rằng ngay từ khi ra đời, nhà thầu thi công cơ điện này đã mang trong mình "bộ gen" đặc biệt với nhiều ưu điểm.

Sở hữu các nhân sự nòng cốt đều là những gương mặt dày dặn kinh nghiệm từng quản lý, giám sát, thi công cơ điện cho các công trình lớn tại Việt Nam như: Sân bay quốc tế nội bài T2, Nhà ga sân bay Vân Đồn… , hay các nhân sự đã đồng hành phát triển với VINADIC cũng như AMACCAO suốt 18 năm.

Đặc biệt, VINADIC M&E còn nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn AMACCAO - Tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam, nơi mà các công ty thành viên có thể hỗ trợ cho nhau trên mọi dự án một cách chủ động và nhanh chóng nhất - điều cực kỳ hiếm hoi tại thị trường thi công xây dựng của Việt Nam. Việc nằm cùng trong hệ sinh thái với các đơn vị hàng đầu về sản xuất thiết bị, vật tư lĩnh vực cơ điện như EUROPIPE (ống nhựa và phụ kiện số 1 miền Bắc), thiết bị điện VONTA (Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực TP. Hà Nội) hay các thương hiệu như cửa NOVO DOOR, van vòi NOVO VIỆT TIỆP… sẽ giúp VINADIC M&E có thể chủ động được tiến độ công việc, đảm bảo nguồn vật tư đầy đủ cũng như kiểm soát được chất lượng đồng bộ ngay từ khâu sản xuất đến thi công lắp đặt tại công trình.

Không những hoàn thành xuất sắc các yêu cầu khắt khe của các chủ đầu tư, điểm mạnh của VINADIC M&E so với các nhà thầu cơ điện khác là đơn vị còn tư vấn cho chủ đầu tư tối ưu thiết kế để đảm bảo công trình đạt được sự hoàn hảo cả về chất lượng, kỹ thuật, thẩm mỹ và chi phí đầu tư phù hợp với tiêu chuẩn trong nước và thế giới. Đặc biệt, các giải pháp thông minh về biện pháp thi công, cung cấp thiết bị nhằm tối ưu hóa vận hành, dễ dàng bảo trì, an toàn, thân thiện với người dùng cũng liên tục được áp dụng trong các phương án thi công của VINADIC M&E. Chính nhờ đó, ngay cả trong thời gian cao điểm của dịch Covid-19 suốt hai năm 2020 - 2021, VINADIC M&E vẫn được nhiều chủ đầu tư tin tưởng, giao thực hiện hàng loạt dự án lớn.

Với tâm niệm luôn toàn tâm với khách hàng, luôn đặt lợi ích khách hàng và chất lượng công trình lên hàng đầu, VINADIC M&E luôn tập trung tốt nhất để hoàn thành công trình nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng hàng đầu với chi phí hợp lý nhất. Ông Phạm Trung Kiên - Tổng giám đốc VINADIC M&E - cho hay trong ngắn hạn, công ty đặt mục tiêu làm tốt từng dự án, trên ba tiêu chí quan trọng nhất là chất lượng, thời gian thi công và hiệu quả vận hành, nhằm tạo ra tên tuổi và uy tín vững chắc, là lựa chọn hàng đầu trong các công trình văn phòng, trung tâm thương mại, chung cư, khách sạn, trường học, bệnh viện… Trong dài hạn, doanh nghiệp nỗ lực vào Top 3 nhà thầu thi công hệ thống cơ điện tốt nhất Việt Nam, chuyên cung cấp cho các dự án trung và cao cấp, được lựa chọn bởi các nhà đầu tư tên tuổi, có thực lực, góp phần xây dựng hệ sinh thái của AMACCAO tốt nhất với định hướng tạo nên bản sắc riêng trên thị trường xây dựng Việt Nam.

VINADIC M&E - đơn vị thành viên Tập đoàn AMACCAO là tổng thầu cơ điện hàng đầu tại Việt Nam thi công các công trình M&E trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, dân dụng, thương mại và công nghiệp. Với kinh nghiệm tham gia đấu thầu và thắng thầu nhiều công trình lớn, thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về kỹ thuật được Chủ đầu tư đánh giá cao, VINADIC M&E đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị lớn mạnh trong lĩnh vực thi công cơ điện trên phạm vi cả nước. Thông tin liên hệ: Hotline: 097 150 2288 Website: https://vinadicme.com/ Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà HH Vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội