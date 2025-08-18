Di tích Bác Hồ trên đất Tuyên Quang: Di sản thiêng liêng trong lòng Nhân dân

Từ mảnh đất Tân Trào, Người đã cùng Trung ương Đảng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cuối tháng 5 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ Pác Bó (Cao Bằng) về Tân Trào, Tuyên Quang, trực tiếp chỉ đạo công cuộc chuẩn bị Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám. Lán Nà Nưa, đình Tân Trào, cây đa Tân Trào, đình Hồng Thái… những địa danh đã in dấu bước chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày tháng sục sôi của mùa Thu lịch sử 1945. Tân Trào đã trở thành “đại bản doanh” của Cách mạng Việt Nam, nơi hội tụ trí tuệ và quyết tâm giành độc lập dân tộc. Tại đây, Bác Hồ đã cùng Trung ương Đảng phân tích tình hình, vạch ra đường lối kháng chiến, chuẩn bị lực lượng cho cuộc Tổng khởi nghĩa.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào tiếp tục được đầu tư, nâng cấp nhiều hạng mục quan trọng.

Những ngày tháng hào hùng ấy, mảnh đất Tân Trào đã ghi dấu sự kiện trọng đại. Từ Lán Nà Nưa, đơn sơ đã phát ra những quyết sách lịch sử, làm thay đổi vận mệnh của dân tộc. Đình Tân Trào, nơi chứng kiến những cuộc họp quan trọng, những lời căn dặn ân cần của Bác với cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, sự kiện Quốc dân Đại hội Tân Trào tháng 8 năm 1945 tại đình Tân Trào, một hình mẫu Quốc hội thu nhỏ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Người đã đứng trước đại biểu toàn quốc, nói lời hiệu triệu tinh thần đoàn kết toàn dân, mở đường cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.

Trong những năm tháng hoạt động ở Tuyên Quang, Bác Hồ đã dành nhiều thời gian đi đến các bản làng, gặp gỡ, trò chuyện với người dân. Người lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, giải thích về đường lối cách mạng của Đảng, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí đấu tranh. Dấu chân Bác ở mỗi bản làng, trên từng con suối, ngọn đồi, vẫn như vọng về trong tiếng gió đại ngàn, trầm ấm, đầy cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh cho bao thế hệ hôm nay.

Qua 80 năm, hình ảnh Bác Hồ vẫn hiện hữu trong đời sống người dân Tuyên Quang không chỉ qua các di tích, mà còn qua cách sống, cách làm, trong những nỗ lực xây dựng quê hương từ chính tư tưởng của Người.

Thầy giáo Phạm Duy Huy, giáo viên trường THCS Nhữ khê chia sẻ: “Chúng tôi đưa học sinh đến Khu di tích lịch sử để các em học qua trải nghiệm, hiểu rằng nơi đây từng là đại bản doanh cách mạng, là nơi Bác Hồ từng ở, từng chỉ đạo cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Với thầy trò chúng tôi, đó là niềm tự hào lớn”.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: Việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm trước Nhân dân và các thế hệ mai sau. Hằng năm, tỉnh đón hằng trăm nghìn lượt du khách, học sinh, sinh viên về thăm ATK Tân Trào không chỉ để tham quan mà để học Bác, hiểu Bác, sống và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người”.

Bên cạnh gìn giữ những giá trị lịch sử, tỉnh đã và đang từng bước chuyển hóa giá trị di sản Hồ Chí Minh thành động lực phát triển. Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào tiếp tục được đầu tư, nâng cấp nhiều hạng mục quan trọng, trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch lịch sử, văn hóa của tỉnh.

Trong dòng chảy đổi mới, Tuyên Quang hôm nay đang vươn lên mạnh mẽ với những công trình hiện đại, những khu công nghiệp mới, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao. Người dân Tuyên Quang hôm nay từ Tân Trào đến Lũng Cú, đều mang trong mình niềm tự hào thiêng liêng về một thời gian khó nhưng vĩ đại. Niềm tự hào đó đang được tiếp nối bằng hành động cụ thể: học Bác từ những việc nhỏ, làm theo Bác trong từng nhiệm vụ lớn; gìn giữ ký ức để không chỉ để nhớ mà còn để sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước.

Ngọc Hưng