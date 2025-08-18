Ngoại trưởng Mỹ chỉ ra 3 yếu tố then chốt cho thỏa thuận hòa bình Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: UPI).

Trả lời phỏng vấn NBC ngày 17/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nêu 3 yếu tố then chốt cho một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine gồm biên giới, an ninh và tái thiết.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Rubio nói rằng các cuộc thảo luận cần đề cập đến: Hình dạng các vùng lãnh thổ và đường biên giới sẽ ra sao sau khi xung đột kết thúc; Khát vọng chính đáng của Ukraine đối với an ninh lâu dài nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột mới; Cách thức tái thiết một đất nước đã phải hứng chịu các cuộc tấn công trong suốt 3 năm rưỡi.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh, nếu muốn có một thỏa thuận, mỗi bên đều sẽ phải nhượng bộ.

“Đây đều là những yếu tố then chốt của bất kỳ thỏa thuận nào. Chúng ta hiểu điều đó. Và nếu muốn có một thỏa thuận, mỗi bên sẽ phải từ bỏ một điều gì đó”, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Sau cuộc gặp giữa với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska hôm 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu thúc đẩy ý tưởng chấm dứt hoàn toàn và dứt khoát cuộc chiến ở Ukraine.

Hiện nay, Mỹ tập trung vào một thỏa thuận hòa bình toàn diện thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời, vốn là kế hoạch ban đầu trước các cuộc đàm phán ở Alaska.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm qua, ông Trump hứa hẹn sẽ có “tiến triển lớn với Nga”, nhưng không nói rõ điều đó là gì.

Đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, giải thích lý do Tổng thống thay đổi lập trường, nói rằng sự thay đổi này được chi phối bởi “những tiến triển đáng kể” trong các cuộc đàm phán với Nga.

Ông cũng tiết lộ, tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với "các bảo đảm an ninh mạnh mẽ" từ phía Mỹ cho Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Theo Đặc phái viên Witkoff, Tổng thống Putin đã đồng ý để Mỹ và các quốc gia châu Âu trao cho Ukraine "sự bảo vệ tương tự Điều 5" của Hiến chương NATO như một đảm bảo an ninh để chấm dứt xung đột.

Điều 5 của Hiến chương NATO là điều khoản về phòng thủ tập thể. Theo điều khoản này, bất kỳ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào nhằm vào một thành viên của NATO đều bị coi là tấn công hay đe dọa toàn liên minh, do đó cho phép NATO kích hoạt phòng thủ tập thể.

Theo các báo cáo truyền thông, Nga đang yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi Donbass (miền Đông Ukraine) để đổi lấy việc chấm dứt giao tranh ở các khu vực Zaporizhia và Kherson. Nga cũng được cho là sẵn sàng thảo luận việc rút quân khỏi một số khu vực thuộc Kharkov và Sumy.

Hôm nay 18/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu sẽ tới Washington để hội đàm với Tổng thống Trump.

Các nhà lãnh đạo sẽ tham gia cuộc gặp với ông Trump gồm: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni.

Tại cuộc họp hôm qua, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thể hiện sự đoàn kết, hoan nghênh việc Mỹ đề cập đến một cam kết an ninh nhưng nhấn mạnh rằng không thể có bất kỳ cuộc thảo luận nào về vấn đề lãnh thổ nếu thiếu sự tham gia của Kiev và những thỏa thuận rõ ràng để bảo vệ phần lãnh thổ còn lại của Ukraine.