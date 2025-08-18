Truy tìm tài xế Santa Fe lật biển số gắn chữ “Happy Wedding”

Sáng 18/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội 3 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị đang phối hợp hợp với các đơn vị chức năng trích xuất dữ liệu từ hệ thống giám sát, đồng thời tổ chức truy tìm tài xế ô tô nhãn hiệu Hyundai Santa Fe có hành vi sử dụng lật biển số trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Chiếc ô tô Santa Fe gắn thiết bị lật biển số, che BKS trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip một ô tô nhãn hiệu Hyundai Santa Fe lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng từ Ninh Bình về Hà Nội) với biển số bị che bằng thiết bị lật biển. Thay vì hiển thị biển kiểm soát thật, phía sau xe gắn tấm biển in dòng chữ “Happy Wedding”.

Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra vào khoảng 11h45 ngày 16/8, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Theo đó, chiếc Santa Fe này không chỉ che biển số mà còn có biểu hiện lạng lách, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Theo Điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô sử dụng thiết bị lật biển số xe hoặc gắn biển số không đúng quy định, không rõ chữ, số hoặc làm thay đổi chữ, số, hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe... sẽ bị xử phạt hành chính từ 20 đến 26 triệu đồng.

Ngoài ra, tài xế cũng sẽ bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.