Trung Quốc tự trồng sầu riêng, gây bất ngờ về giá bán

Trung Quốc - thị trường tiêu thụ hơn 85% sản lượng sầu riêng toàn cầu mỗi năm - đang tự phát triển diện tích khá nhanh nhiều loại trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như thanh long, sầu riêng.

Năm 2023, khoảng 1.400 mẫu Anh (567ha) sầu riêng tại thành phố Tam Á bắt đầu cho thu hoạch, đạt sản lượng khoảng 50 tấn - đánh dấu vụ thu hoạch quy mô lớn đầu tiên của sầu riêng nội địa Trung Quốc.

Sang năm 2024, diện tích sầu riêng cho quả tại Hải Nam đã tăng lên khoảng 4.000 mẫu Anh (1.619ha), với sản lượng ước đạt 260 tấn. Năm nay, sản lượng sầu riêng nội địa Trung Quốc dự kiến đạt gần 2.000 tấn, diện tích trồng đạt khoảng gần 20.000ha, theo Sohu.

Với sản lượng khá khiêm tốn, sầu riêng nội địa Trung Quốc chủ yếu được phân phối tại các cửa hàng thực phẩm, chợ, siêu thị từ cuối tháng 6 và kéo dài đến tháng 8. 2023 là năm đầu tiên sầu riêng trồng tại Hải Nam được bán ra thị trường.

Giá bán lẻ khoảng 60-65 nhân dân tệ/kg (khoảng 200.000-240.000 đồng/kg), thậm chí một số nơi còn bán giá lên tới 70-120 nhân dân tệ/kg (250.000-450.000 đồng/kg - đắt hơn so với sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam và Thái Lan (khoảng 20-30 nhân dân tệ/kg) bán tại các siêu thị Trung Quốc.

Sầu riêng nội địa Trung Quốc bán tại một cửa hàng thực phẩm hồi năm 2024 (Ảnh: Guojiguoshu).

Theo China News, giá sầu riêng trồng trong nước năm nay đã giảm còn khoảng 50 nhân dân tệ/kg (hơn 180.000 đồng/kg) với sầu riêng Golden Pillow. Tuy nhiên, sầu riêng Musang King và Black Thorn được trồng tại Hải Nam vẫn ở mức cao, có giá tới 85-200 nhân dân tệ/kg (310.000-750.000 đồng/kg).

Chia sẻ với Tân Hoa Xã, ông Du Baizhong, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Hải Nam kiêm Tổng giám đốc Công ty Nông nghiệp Youqi, lý giải sầu riêng Hải Nam được thu hoạch khi chín ngay trên cây, nên có vị ngọt đậm, hương thơm rõ nét và phần thịt mềm, dẻo hơn.

Theo ông, chính sự khan hiếm cùng chất lượng vượt trội đã đẩy giá loại sầu riêng trong nước lên cao, ngang bằng với các dòng sầu riêng nhập khẩu cao cấp.

Theo China Daily, chỉ khi diện tích trồng sầu riêng trong nước đạt 300.0000-500.000 mẫu Anh (khoảng 121.000-202.000ha), giá sầu riêng mới có thể giảm xuống còn 10-20 nhân dân tệ/kg, cạnh tranh với giá sầu riêng nhập khẩu.

Vườn sầu riêng ở Hải Nam - Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Sự phát triển của sầu riêng Hải Nam đặt ra thách thức cho các nước xuất khẩu sầu riêng truyền thống như Thái Lan và Việt Nam. Để duy trì vị thế, cơ quan quản lý cho rằng các doanh nghiệp xuất khẩu cần tập trung vào nâng cao chất lượng và độ tươi của sản phẩm.

Một số chuyên gia cho rằng sầu riêng Hải Nam khó có thể thay thế hoàn toàn hàng nhập khẩu do yếu tố về nguồn gốc và hương vị đặc trưng. Thị trường sầu riêng Trung Quốc vẫn còn rất lớn và dư địa cho cả sầu riêng nội địa và nhập khẩu cùng tồn tại.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 7 đạt 764,8 triệu USD, giảm 5,2% so với tháng 6, nhưng tăng 36,8% so với tháng 7/2024. Đây là tháng kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam cao thứ hai kể từ đầu năm.