Chuyện lạ về thế hệ không tiền tiết kiệm ở Singapore

Làm ra bao nhiêu, tiêu hết bấy nhiêu

“Cuối mỗi tháng, khi lương về, tôi lại dùng tiền lương để trả nợ thẻ tín dụng, nộp tiền sinh hoạt cho bố mẹ, đóng bảo hiểm và đầu tư”, anh Jovan Yeo (31 tuổi) làm việc trong một công ty dịch vụ ngân hàng số, chia sẻ với CNBC. “Sau những khoản này, tôi hết sạch lương, hầu như chẳng còn mấy để tiết kiệm”, Yeo cho biết và tiết lộ thêm rằng các khoản chi khác gồm du lịch, ăn nhà hàng và thẻ tập gym.

Số liệu của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy tỷ lệ người Singapore sống "làm ra đồng nào hết đồng đó" đã tăng từ 53% năm 2021 lên 60% vào năm 2024. Tỷ lệ này cao hơn so với ở các nước khác trong khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Indonesia, đồng thời cao hơn tỷ lệ bình quân 48% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Một khảo sát của công ty nghiên cứu và tư vấn Forrester Research phát hiện thấy vào năm 2021, tỷ lệ người Singapore tiêu hết lương hàng tháng là 53%.

Ngoài ra, người trẻ Singapore ở độ tuổi ngoài 20 là những người có khuynh hướng sẵn sàng “vung tay quá trán” để bằng bạn bằng bè hơn so với các nhóm tuổi khác.

Singapore nằm trong nhóm có chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới (Ảnh: ST).

Tuy nhiên, so với vào thời điểm năm 2023, tỷ lệ người Singapore trong độ tuổi từ 20-50 bắt đầu lên kế hoạch tài chính cho lúc nghỉ hưu hiện nay đã thấp hơn, theo một báo cáo vào cuối năm 2024 của Ngân hàng OCBC.

Anh Yeo thừa nhận tầm quan trọng của việc tiết kiệm, nhưng anh cho rằng việc này ngày càng khó để thực hiện khi chi phí sinh hoạt không ngừng tăng cao. “Tất nhiên tôi có thể tiết kiệm nếu không đi chơi, nhưng tôi muốn có một cuộc sống nhiều trải nghiệm”, anh nói.

Chuyên gia kinh tế Brian Lee của công ty nghiên cứu Maybank Research nhận định, một số yếu tố kinh tế vĩ mô khiến việc tiết kiệm ở Singapore đang trở nên khó khăn hơn.

Dù lạm phát gần đây đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm, nhưng quốc đảo sư tử vẫn nằm trong nhóm có chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới, do các yếu tố cơ cấu như nhà ở đắt đỏ và chi phí nhập khẩu cao.

Theo chỉ số chi phí sinh hoạt của Numbeo, tính đến giữa năm 2025, Singapore đứng thứ năm toàn cầu với mức 85,3 điểm, cao nhất khu vực và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

“Trong thời kỳ lạm phát giá tiêu dùng cao sau đại dịch, chi phí sinh hoạt tăng nhanh hơn so với thu nhập”, ông Lee nói và giải thích rằng điều này có nghĩa là sức mua của người lao động bị giảm đi hàng năm kể từ sau đại dịch

“Singapore có diện tích đất, không gian và tài nguyên thiên nhiên hạn chế. Thực tế này dẫn tới giá bất động sản cao, giá ô tô cao, và sự phụ thuộc vào thực phẩm nhập khẩu. Do sự phụ thuộc vào nhập khẩu, lạm phát ở Singapore rất phụ thuộc vào tình hình lạm phát toàn cầu.

Đáng chú ý, lạm phát toàn cầu mấy năm qua đã tăng cao do những gián đoạn liên quan tới sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu hàng hóa, thiếu nhân công và tắc nghẽn chuỗi cung ứng”, nhà kinh tế của Maybank nói.

Vì sao chi tiêu vượt xa thu nhập?

Các chuyên gia khác nhận định với CNBC rằng xu hướng giảm tiết kiệm ở Singapore không chỉ liên quan tới chi phí sinh hoạt tăng cao mà còn phản ánh những thay đổi sâu sắc hơn về mặt xã hội và văn hóa, chẳng hạn như việc nhiều người cảm thấy không còn cần thiết phải tiết kiệm nhiều.

Chuyên gia quản lý tài sản Joshua Lim của PhillipCapital cho rằng việc chi tiêu đang ngày càng mang tính khẳng định đẳng cấp. “Hàng xa xỉ rất được ưa chuộng ở đây. Mercedes là một trong những thương hiệu bán chạy hàng đầu. Người ta đang hướng tới một hình ảnh, một phong cách sống nhất định”.

"Đối với những người chi tiêu 100% những gì kiếm được, tức là những người không thực sự muốn tiết kiệm, họ thậm chí còn tiêu cả khoản chưa kiếm được”, ông Lim nói, đề cập đến các chương trình mua trước, đang khiến việc chi tiêu trở nên dễ dàng hơn.

Người dân Singapore cảm thấy không cần thiết phải tiết kiệm nhiều (Ảnh: Bloomberg).

Công ty nghiên cứu IDC dự kiến các khoản thanh toán mua trước trả sau trong các giao dịch thương mại điện tử tại nước này sẽ tăng từ 4% vào năm 2023 lên 6% vào năm 2028.

Joyce Ang, 34 tuổi, thừa nhận mình không cảm thấy áp lực tiết kiệm như bố mẹ. “Tôi thấy an tâm khi chi tiêu vì chưa có gia đình, vẫn sống cùng bố mẹ, không phải lo chuyện nhà cửa. Tôi chưa có việc gì lớn để cần phải tiết kiệm ngay lập tức”, cô nói.

Theo cô, ưu tiên của thế hệ trẻ đã thay đổi. “Thời bố mẹ tôi, họ tiết kiệm để nuôi con. Nhưng giờ không phải ai cũng muốn có con… nên chúng tôi không cần chắt bóp quá mức”, cô nói thêm.