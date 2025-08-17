Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng bán tài sản bảo đảm để xử lý nợ trái phiếu

Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) mới đây công bố nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu. Chủ sở hữu trái phiếu của doanh nghiệp này thông qua các nội dung liên quan về việc định giá lại tài sản bảo đảm.

Phạm vi tài sản bảo đảm được định giá lại bao gồm hơn 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Bkav và 4,9 triệu cổ phần Công ty cổ phần Bkav thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng.

Cụ thể, Bkav Pro có 30 ngày kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực (ngày 24/7) để tìm kiếm đối tác bán tài sản bảo đảm với điều kiện tổng số tiền thu được từ việc bán tài sản bảo đảm và số tiền Bkav tự thu xếp được để trả nợ cho người sở hữu trái phiếu tối thiểu bằng nghĩa vụ được bảo đảm chưa được thanh toán.

Trong trường hợp quá 30 ngày, doanh nghiệp chưa thể bán tài sản bảo đảm để thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ trái phiếu, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm sẽ triệu tập hội nghị người sở hữu trái phiếu khác để lấy ý kiến biểu quyết cho các phương án tiếp theo.

Thông tin về xử lý tài sản bảo đảm của lô trái phiếu BKPCB2124001 (Ảnh chụp màn hình).

Ngày 26/5 là đến hạn thanh toán gần 163,3 tỷ đồng tiền gốc và hơn 8,9 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu mã BKPCB2124001. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã chậm thanh toán và đàm phán với trái chủ.

Đến cuối tháng 7, Bkav Pro đã được trái chủ chấp thuận việc định giá lại tài sản bảo đảm của trái phiếu BKPCB2124001 nhằm phục vụ việc xác định phương án xử lý tài sản bảo đảm.

Trái phiếu BKPCB2124001 được phát hành tháng 5/2021 với giá trị 170 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất ban đầu 10,5%/năm. Tháng 5/2024, công ty này được trái chủ chấp thuận gia hạn trái phiếu thêm một năm, ngày đáo hạn mới là 26/5/2025. Lãi suất từ tháng thứ 37 là 11%/năm.

Đồng thời, công ty phát hành cũng sửa đổi bổ sung điều khoản về tài sản đảm bảo của lô trái phiếu gồm hơn 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Bkav và toàn bộ vốn góp của Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng chuyển đổi số Việt Nam (Công ty DXP).

Trái chủ được quyền yêu cầu Bkav Pro, Bkav và DXP cung cấp báo cáo thu, chi và kế hoạch tích lũy dòng tiền, bảo đảm ít nhất 1,5 tỷ đồng/tháng vào tài khoản chứng khoán của Bkav Pro tại Công ty chứng khoán VNDirect.

Tháng 7/2024, công ty tiến hành mua lại một phần trái phiếu trị giá 6,73 tỷ đồng. Giá trị lưu hành còn lại của trái phiếu đến nay là 163,3 tỷ đồng.

Đầu năm 2025, VNDirect báo cáo Bkav Pro vi phạm do không tích lũy đủ 1,5 tỷ đồng trong tháng 1. Ngày 14/2, VNDirect đã gửi công văn yêu cầu doanh nghiệp nộp đủ số tiền thiếu trong vòng 15 ngày.

Báo cáo tài chính năm 2024 cho thấy hoạt động kinh doanh của Bkav Pro cải thiện đáng kể so với năm trước đó. Cụ thể, công ty này ghi nhận lãi sau thuế gần 40,9 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với năm 2023.

Kết quả kinh doanh Bkav Pro năm 2024 (Ảnh: Cbond).

Bkav Pro là công ty phụ trách mảng xuất bản phần mềm của Tập đoàn Bkav, được thành lập vào tháng 3/2018, với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng. Trong đó 3 cổ đông sáng lập gồm Công ty cổ phần Bkav nắm 96%, ông Vũ Ngọc Sơn nắm 2%, bà Lại Thu Hằng 2%.

Tháng 8/2018, công ty nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập không thay đổi. Đến tháng 10/2018, Công ty cổ phần Bkav giảm tỷ lệ sở hữu còn 83,963%, 2 cá nhân còn lại giữ nguyên 2% mỗi người.

Từ tháng 7/2022 đến nay, công ty do ông Nguyễn Tử Quảng làm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.