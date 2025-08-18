Ngày thứ 2 lọc ảo, thí sinh đã xem được điểm chuẩn chưa?

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương (Ảnh: Cao Bách).

Hôm nay (18/8), Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lọc ảo lần 2 và lần 3 chung toàn quốc. Ở lần lọc ảo đầu tiên diễn ra hôm qua, nhận định chung của nhiều trường đại học là tỷ lệ thí sinh ảo vẫn còn cao, khiến điểm chuẩn dự kiến chưa thể chính xác.

Các trường vẫn đang “thăm dò" mức điểm trúng tuyển và tiếp tục tính toán để điều chỉnh ở những lần sau.

Lọc ảo là quá trình mà Bộ GD&ĐT cùng các trường đại học, cao đẳng thực hiện để xác định số điểm trúng tuyển, số lượng tuyển được theo từng ngành, chương trình đào tạo phù hợp với số lượng chỉ tiêu đã công bố, nhưng không thấp hơn ngưỡng đầu vào.

Mục đích của việc này là đảm bảo các trường đại học tuyển đủ chỉ tiêu và tránh tình trạng thí sinh ảo.

Quá trình chi tiết của việc lọc ảo được triển khai nội bộ. Các trường đại học sẽ nhận dữ liệu từ Bộ, tiến hành điều chỉnh điểm chuẩn dự kiến để thu đủ số chỉ tiêu, rồi nhập lại dữ liệu đã điều chỉnh lên hệ thống để lọc ảo chung toàn quốc.

Quy trình này diễn ra nhiều lần. Sau mỗi lần lọc ảo, các trường cũng chỉ có được một cái nhìn tổng quan ban đầu về kết quả của riêng trường mình, chưa phải là mức điểm chuẩn cuối cùng.

Một số trường đại học có thể đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến để thăm dò, nhưng đây không phải là điểm chuẩn chính thức. Mức điểm này có thể thay đổi liên tục sau mỗi lần lọc ảo.

Điểm chuẩn chỉ được công bố chính thức một lần duy nhất sau khi toàn bộ quá trình lọc ảo kết thúc. Do đó, thí sinh không thể xem kết quả lọc ảo nguyện vọng của từng lần lọc mà phải đợi cơ sở đào tạo công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, các trường đại học có thể công bố điểm chuẩn từ chiều ngày 20/8 và kết quả trúng tuyển đợt 1 phải được công bố chậm nhất trước 17h ngày 22/8.

Năm 2025, hệ thống tuyển sinh chung ghi nhận hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi sĩ tử đã lựa chọn gần 9 nguyện vọng.