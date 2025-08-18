Cô gái Hà Nội ngỡ ngàng khi đến Tú Lệ ngắm sao, tắm khoáng giữa đại ngàn

Thung lũng Tú Lệ như một "lòng chảo" thiên nhiên, nằm giữa ba ngọn núi Khau Phạ, Khau Thán và Khau Song. Không rực rỡ như Mù Cang Chải mùa vàng, không đông đúc như Sa Pa hay Tam Đảo, Tú Lệ mang vẻ đẹp riêng, trong xanh, yên tĩnh và nguyên sơ.

Tú Lệ vào mùa nào cũng đẹp, nhưng dễ khiến người ta say đắm nhất là giai đoạn từ cuối tháng 7 đến tháng 10, khi những thửa ruộng bậc thang bắt đầu chuyển từ màu xanh mạ non sang vàng óng ả.

Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở Tú Lệ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ruộng bậc thang ở Tú Lệ mềm mại, trải đều khắp triền núi. Vào những ngày nắng, mặt ruộng thêm phần óng ả, tạo nên khung cảnh khiến du khách phải trầm trồ.

Không chỉ có ruộng lúa, Tú Lệ còn nổi tiếng với suối khoáng nóng tự nhiên - điểm dừng chân thư giãn cho những ai vừa trải qua hành trình đèo dốc dài.

Đến Tú Lệ vào tháng 6, chị Vũ Diệu Thúy (SN 1991, Hà Nội) được dịp đắm mình trong thiên nhiên thơ mộng tại đây trong 3 ngày 2 đêm.

Chị cho biết lịch của mình xoay quanh những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và thư giãn giữa thiên nhiên núi rừng. Mỗi ngày chị đều tắm khoáng nóng hai lần sáng và chiều, sau đó thực hiện liệu trình mát xa phục hồi.

"Thực hiện chuyến đi này, tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi ngắm lúa. Nào ngờ "bóc trúng" một chuyến du lịch quá đỗi bất ngờ. Cảnh đẹp đến ngỡ ngàng, không khí mát mẻ, trong lành, không ồn ào, xô bồ. Phải nói là tôi đã ngỡ ngàng rất nhiều lần", chị Vũ Diệu Thúy chia sẻ.

Không chỉ được nghỉ dưỡng, chị Thúy còn may mắn "săn" được mây. Chị hào hứng khi nhớ lại khoảnh khắc từ đồi cao nhìn xuống thung lũng, khung cảnh hiện ra trước mắt đẹp đến choáng ngợp, như một thước phim điện ảnh.

Chị Thúy may mắn "săn" được mây tại Tú Lệ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một kỷ niệm khác khiến chị Thúy xúc động là buổi tối nằm trên đồi, bật nhạc nhẹ rồi ngắm trời sao. Hôm đó trời Tú Lệ trong vắt, lần đầu tiên chị Thúy thấy rõ cả bầu trời sao lung linh, thậm chí còn thấy cả sao băng.

"Đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy đáng giá nhất trong chuyến đi. Ở thành phố thì gần như không thể có được trải nghiệm này vì ô nhiễm.

Một trải nghiệm thú vị khác là trò chơi Zipline - trượt dây từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác. Ban đầu tôi thấy cao và xa nên sợ, nhưng khi đã trượt rồi thì cảm giác sảng khoái lắm. Tôi phải leo lên trượt lại một lần nữa cho thỏa thích", chị nói.

Kinh nghiệm ở - ăn - di chuyển khi đến Tú Lệ

Về ẩm thực, chị Thúy cho biết bản thân đã thưởng thức hầu hết đặc sản địa phương, như xôi nếp Tú Lệ, gà nướng, cá suối chiên giòn, cá lăng… Món khiến chị nhớ mãi là gỏi rau dớn và chè cốm ăn kèm với xôi nếp, vừa dân dã, vừa độc đáo.

"Tôi không nhớ tên các loại rau, nhưng đều ngon cả, xứng đáng 9/10 điểm", chị Thúy cho hay.

Chị Thúy hài lòng về chuyến nghỉ dưỡng, thư giãn tại Tú Lệ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tú Lệ là quê hương của loại gạo nếp ngon. Xôi nếp Tú Lệ dẻo, thơm đặc trưng, được đồ trong chõ gỗ, ăn kèm muối vừng, cá suối nướng hoặc thịt trâu gác bếp là một món đáng thử.

Nhiều homestay (hình thức lưu trú tại nhà dân) tại đây còn phục vụ cơm lam, canh rau rừng, gà nướng than, tạo ra mâm cơm đơn giản nhưng trọn vị.

Vào mùa cốm (khoảng tháng 9-10), nhiều gia đình người dân tộc Thái sẽ giã cốm ngay trước sân. Khách đến nếu may mắn còn được mời thưởng thức cốm mới, dẻo thơm, ngọt nhẹ, ăn kèm chuối tiêu hoặc nhâm nhi trà nóng buổi sáng.

Từ Hà Nội, bạn có thể đến Tú Lệ bằng xe khách hoặc tự lái xe máy, ô tô theo quốc lộ 32, quãng đường khoảng 280km. Nếu muốn kết hợp du lịch, bạn có thể tiếp tục đi đến Mù Cang Chải - hành trình lý tưởng cho 2-3 ngày cuối tuần.

Ruộng bậc thang xanh mướt tại Tú Lệ thu hút nhiều du khách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại Tú Lệ có nhiều homestay và resort sinh thái, trong đó một số nơi nằm sát suối, hướng nhìn ra ruộng bậc thang rất đẹp. Giá phòng dao động từ 500.000 trở lên cho một đêm tùy loại.

Các cơ sở lưu trú tiêu biểu đều có phong cách thiết kế gần gũi với thiên nhiên, phục vụ món ăn bản địa và có dịch vụ tắm khoáng.

Do Tú Lệ nằm ở vùng cao, đường đèo quanh co và có thể có sương mù vào sáng sớm, bạn nên đi xe cẩn thận và tránh khởi hành quá trễ trong ngày. Nên mang theo quần áo ấm ngay cả mùa hè, vì ban đêm tại đây nhiệt độ có thể xuống khá thấp.