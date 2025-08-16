Giá vàng quay đầu giảm khỏi mốc kỷ lục

Giá vàng quay đầu giảm

Kết phiên giao dịch ngày 15/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Trước đó, mức 124,7 triệu đồng/lượng chiều bán thiết lập hôm 13/8 là mức giá kỷ lục của mặt hàng này.

Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 116,6-119,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 200.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay (theo giờ Việt Nam) được giao dịch quanh mốc 3.333 USD/ounce, đi ngang so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 106,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng rớt khỏi mốc kỷ lục (Ảnh: Thành Đông).

Giá vàng trong nước duy trì ổn định trong bối cảnh giới đầu tư tài chính hướng đến theo dõi thông tin cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska. Giới đầu tư đánh giá đây là sự kiện không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn tiềm ẩn tác động lớn đến thị trường kim loại quý, đặc biệt là vàng.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng xung đột Nga - Ukraine kéo dài đã 3 năm. Thị trường vàng, tiền số và cả chứng khoán thế giới những năm gần đây không còn bị xung đột Nga - Ukraine chi phối mạnh, do vậy không quá lo giá kim loại quý sẽ có biến động mạnh vì thông tin từ cuộc gặp này.

Tỷ giá trung tâm hạ nhiệt

USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 97,8 điểm, giảm 0,04% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước kết thúc tuần này niêm yết tỷ giá trung tâm tại 25.249 đồng, tăng 9 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.987-26.511 đồng.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá tại 24.860-25.230 đồng (mua - bán), tăng 20 đồng ở cả 2 chiều so với trước đó. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, các đơn vị niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 23.436-25.360 đồng/USD (mua - bán), tăng 10 đồng ở chiều thu mua và tăng 20 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận giao dịch USD ở mức 26.450-26.505 đồng (mua - bán), tăng 20 đồng chiều mua và tăng 5 đồng chiều bán so với trước đó.