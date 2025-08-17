Áp thuế chống bán phá giá thép mạ từ Trung Quốc tới hơn 37%

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép mạ xuất xứ Trung Quốc. Theo đó, mức thuế chống bán phá giá chính thức được áp dụng cao nhất là 37,13% đối với hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc.

Trước đó, từ tháng 4, cơ quan quản lý đã áp thuế tạm thời với thép mạ xuất xứ Trung Quốc. Những nhà sản xuất không thuộc diện áp thuế chính thức lần này, hoặc chịu mức thuế chính thức thấp hơn sẽ được hoàn lại khoản thuế chống bán phá giá đã nộp, nộp thừa trước đó.

Mức thuế mới cũng sẽ được rà soát, điều chỉnh khi có yêu cầu từ các bên liên quan theo quy định pháp luật, nhằm bảo đảm áp dụng đúng đối tượng, phù hợp với mức độ vi phạm và trong thời hạn hợp lý.

Thép mạ Trung Quốc đã tràn vào Việt Nam ồ ạt, chiếm 64-67% tổng lượng thép nhập khẩu trong giai đoạn 2022-2023 gây áp lực nặng nề lên ngành sản xuất thép trong nước (Ảnh: VGP).

Quyết định áp thuế lần này được Bộ Công Thương đưa ra sau quá trình điều tra vụ việc theo yêu cầu của 5 công ty gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; Công ty cổ phần Thép Nam Kim; Công ty Tôn Phương Nam; Công ty cổ phần Tôn Đông Á; Công ty China Steel & Nippon Steel Việt Nam.

Các doanh nghiệp này cáo buộc các sản phẩm thép mạ từ Trung Quốc đã và đang bán phá giá vào thị trường Việt Nam, gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra cho thấy hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có hành vi bán phá giá, ngành sản xuất trong nước đã chịu thiệt hại đáng kể và tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng hóa bán phá giá và thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, từ khi biện pháp chống bán phá giá với thép mạ hết hiệu lực vào tháng 5/2022, thép mạ Trung Quốc đã tràn vào Việt Nam một cách ồ ạt, chiếm 64-67% tổng lượng thép nhập khẩu trong giai đoạn 2022-2023. Tình trạng này không có dấu hiệu dừng lại mà còn gia tăng, gây áp lực nặng nề lên ngành sản xuất thép trong nước.

Trước đó, đầu tháng 7, Bộ Công Thương cũng đã chính thức áp thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm thép cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc, chấm dứt điều tra với sản phẩm cùng loại từ Ấn Độ. Theo quyết định, mức thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm thép cán nóng Trung Quốc dao động từ 23,1% đến 27,83%, được áp dụng từ ngày 6/7 và kéo dài 5 năm.