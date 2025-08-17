Dự báo giá vàng sau tuần biến động mạnh

Kết thúc phiên giao dịch từ ngày 11/8 đến 17/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong phiên ngày 13/8, giá vàng miếng lập kỷ lục 124,7 triệu đồng/lượng chiều bán trước khi quay đầu giảm về mức hiện tại. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán vàng hiện chỉ còn 1 triệu đồng. Trước đó, mặt hàng này thường duy trì mức chênh lệch trong khoảng 2-2,5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn kết tuần được niêm yết tại 116,6-119,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trước đó, mặt hàng này cũng ghi nhận mức giá 119,3 triệu đồng/lượng chiều bán là mức cao nhất tuần qua.

Giá vàng thế giới được phần lớn chuyên gia dự báo sẽ đi ngang sau tuần giảm giá (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Giá vàng trong nước trái ngược với thị trường quốc tế. Tuần giao dịch chứng kiến giá vàng thế giới lao dốc mạnh, với mức giảm tổng thể hơn 2%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6. Đầu tuần, giá vàng giảm mạnh sau khi chính quyền Mỹ xác nhận không đánh thuế cao đối với vàng nhập khẩu, gây áp lực bán tháo mạnh.

Giá vàng giao ngay nhanh chóng mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, từ 3.390 USD/ounce vào đầu tuần xuống dưới ngưỡng 3.340 USD/ounce hôm 12/8.

Giá vàng có dấu hiệu phục hồi ngắn hạn vào ngày 13/8 khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ được công bố thấp hơn kỳ vọng, cho thấy lạm phát tăng chậm hơn dự báo. Dữ liệu này đã khơi dậy hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất sớm, giúp vàng - tài sản trú ẩn an toàn bật tăng.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị dập tắt vào phiên 14/8 do chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 bất ngờ tăng 0,9%, cao hơn mức dự kiến và là mức cao nhất kể từ tháng 6/2022. PPI cốt lõi tăng 3,7% so với năm trước, vượt xa mức 2,6% trước đó. Thông tin này lập tức làm thay đổi động lực thị trường, khơi lại lo ngại về lạm phát dai dẳng và khả năng trì hoãn nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh tay từ Fed.

Chốt tuần, giá vàng đóng ở mức 3.335 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 106,3 triệu đồng/lượng.

Tuần này, 10 nhà phân tích tham gia khảo sát triển vọng vàng tuần tới của Kitco News. Trong đó, chỉ một người dự báo giá vàng sẽ tăng, một người khác dự báo giá giảm và 8 người nhận định giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến của Kitco thu hút 183 phiếu bầu, với 115 người (63%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 33 người (18%) dự báo giảm, còn lại 35 người (19%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

“Việc Fed dự kiến cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã được thị trường phản ánh, nên cần thêm các biện pháp nới lỏng tiền tệ khác để vàng bứt phá. Vì vậy, chúng tôi dự báo giá sẽ không thay đổi nhiều”, Adrian Day, Chủ tịch quỹ đầu tư Adrian Day Asset Management, nhận định.

“Tôi giữ quan điểm trung lập với vàng trong tuần tới”, Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại đơn vị chuyên về quản lý tài sản SIA Wealth Management cho biết.

Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng dữ liệu lạm phát tăng trong tuần này sẽ không ngăn Fed cắt giảm lãi suất. “Ban đầu vàng giao dịch giảm sau báo cáo PPI của Mỹ cao hơn kỳ vọng. Nguyên nhân là vì nhà đầu tư lo ngại điều này có thể làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất khi gợi ý lạm phát lõi PCE tháng 7 có thể tăng, buộc Fed phải thận trọng,” ông cho hay.

“Chi phí đầu vào tăng có nguy cơ làm giảm biên lợi nhuận doanh nghiệp hoặc chi phí này được chuyển sang người tiêu dùng, gây áp lực tăng lên CPI. Tuy nhiên, dữ liệu này không thay đổi quan điểm dài hạn tích cực của chúng tôi đối với vàng, vì Fed cuối cùng sẽ phải cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ kinh tế”, Ole Hansen nhấn mạnh.

Tuần tới, thị trường sẽ đón nhận một số dữ liệu quan trọng về nhà ở và sản xuất, nhưng tâm điểm vẫn dồn về Fed.

Thứ 3, Mỹ sẽ công bố số liệu khởi công xây dựng và giấy phép xây dựng tháng 7. Thứ 4 được xem là “ngày của Fed” với biên bản cuộc họp tháng 7, các bài phát biểu của các lãnh đạo Fed, đồng thời hội nghị Jackson Hole cũng chính thức khai mạc.

Thứ 5, thị trường sẽ tiếp nhận loạt dữ liệu dày đặc gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, PMI sơ bộ tháng 8 của S&P Global và doanh số bán nhà tháng 7.

Tuần giao dịch sẽ khép lại với tâm điểm là bài phát biểu thường niên của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole vào thứ 6.