Theo chân giới siêu giàu vào hầm vàng dãy Alps

Fed "bật đèn xanh" và nỗi lo suy thoái

Sau động thái về thuế quan, giới đầu tư đã phản ứng mạnh. Vàng, kênh trú ẩn quen thuộc mỗi khi bất ổn bùng lên, nhanh chóng tăng giá. Trong phiên giao dịch ngày 7/8, giá vàng giao ngay tăng 0,5%, đạt 3.385,07 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn 2 tuần. Trên sàn giao dịch kỳ hạn Mỹ, giá cũng tăng 0,3% lên 3.445,1 USD/ounce.

“Bất ổn thương mại và địa chính trị đang thổi bùng nhu cầu tìm đến các tài sản an toàn như vàng và bạc”, ông Peter Grant, Phó chủ tịch tại Zaner Metals, nhận định. Ông cho biết thêm rằng Nhà Trắng còn đang cân nhắc áp dụng biện pháp tương tự với các quốc gia khác chưa có thỏa thuận thương mại với Mỹ - một tín hiệu khiến thị trường càng thêm dè chừng.

Nhiều nền kinh tế lớn khác cũng đang theo dõi sát động thái từ Washington, trong khi các nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục hướng ánh nhìn về vàng như một “pháo đài tài sản” trong giai đoạn đầy biến động này.

Tại Mỹ, dữ liệu vừa được công bố cho thấy số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng lên mức cao nhất trong một tháng. Đây là một dấu hiệu sớm cho thấy thị trường lao động, vốn là điểm sáng của kinh tế Mỹ, đang bắt đầu chững lại.

Dữ liệu yếu đi này như một chất xúc tác, củng cố thêm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm phải hành động để giải cứu nền kinh tế. Thị trường đang đặt cược gần như chắc chắn vào một đợt cắt giảm lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản ngay trong tháng tới đã lên đến hơn 91%.

Các quan chức Fed cũng không che giấu sự lo ngại. Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, thậm chí còn cho rằng việc cắt giảm tổng cộng 0,5 điểm phần trăm lãi suất từ nay đến cuối năm là một kịch bản "hợp lý".

Đối với vàng, đây là một tin tức không thể tốt hơn. Vàng là một tài sản không sinh lãi. Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng (so với việc gửi tiền trong ngân hàng để lấy lãi) sẽ giảm xuống, khiến kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn hẳn.

“Nếu các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy dấu hiệu suy yếu, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ mạnh hơn nữa và điều này nói chung là rất có lợi cho vàng”, ông Grant phân tích.

Sự kết hợp giữa bất ổn địa chính trị và kỳ vọng nới lỏng tiền tệ đã tạo thành một “cơn bão hoàn hảo”, đẩy giá vàng lên những tầm cao mới và thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhà đầu tư.

Giá vàng tăng mạnh trong phiên thứ năm, chạm mức cao nhất trong hơn 2 tuần khi nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thêm mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ (Ảnh: Getty).

Bên trong giới siêu giàu: Cuộc chơi tích trữ vàng vật chất

Trong khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ hào hứng với các hợp đồng tương lai và quỹ ETF, giới tài phiệt và các cá nhân sở hữu tài sản ròng cực lớn (UHNWI) lại đang âm thầm thực hiện một chiến lược khác, mang tính dài hạn và phòng thủ hơn nhiều: tích trữ vàng vật chất.

"Sức nóng" của vàng đã lan tỏa đến mức chuỗi siêu thị bán lẻ Costco phải giới hạn số lượng thanh vàng mỗi khách hàng có thể mua trong ngày. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Một khảo sát gây chấn động gần đây của HSBC cho thấy, trong danh mục của các nhà đầu tư giàu có, tỷ lệ phân bổ tài sản vào vàng đã tăng gấp đôi, từ 5% lên 11% chỉ trong năm nay.

“Vàng là người bạn thân của sự bất ổn”, James Steel, chuyên gia phân tích kim loại quý hàng đầu của HSBC, nhận xét một cách hình ảnh.

Theo Stephen Jury của J.P. Morgan Private Bank, một xu hướng đáng chú ý là số lượng khách hàng giàu có tại Mỹ đầu tư vào vàng vật chất đang tăng lên rõ rệt. Trước đây, việc sở hữu vàng thỏi là đặc điểm phổ biến hơn ở châu Á và Trung Đông, nơi người dân thường xuyên đối mặt với lạm phát cao và đồng nội tệ mất giá. Giờ đây, giới nhà giàu Mỹ cũng đang tìm đến vàng như một công cụ đa dạng hóa danh mục và quan trọng hơn là một lá chắn chống lại sự mất giá của đồng USD.

“Việc mua vàng đơn giản hơn nhiều so với chuyển tiền sang euro hay yen rồi đầu tư vào các loại chứng khoán tương ứng”, ông Jury giải thích. “Khách hàng dễ hiểu và dễ chấp nhận hơn với cách tích trữ như vậy”.

Vậy giới siêu giàu mua vàng vật chất như thế nào? Chắc chắn không phải là xếp hàng ở Costco. Họ có những kênh đầu tư tinh vi và kín đáo hơn rất nhiều.

Vàng không phân bổ (unallocated gold): Đây là bước khởi đầu cho những người muốn sở hữu vàng vật chất. Thay vì mua một thỏi vàng cụ thể, nhà đầu tư mua quyền sở hữu một lượng vàng nhất định trong kho dự trữ chung của một định chế tài chính lớn như J.P. Morgan. Họ có quyền sở hữu giá trị tương đương nhưng không thể yêu cầu giao nhận một thỏi vàng cụ thể. Mức đầu tư cho hình thức này thường bắt đầu từ 250.000 USD.

Vàng phân bổ (allocated gold): Đây là cấp độ sở hữu cao nhất. Nhà đầu tư sẽ sở hữu một hoặc nhiều thỏi vàng cụ thể, có số seri riêng, được cất giữ an toàn trong hầm và hoàn toàn tách biệt với tài sản của ngân hàng. Một thỏi vàng tiêu chuẩn 400 ounce (khoảng 12,4kg) hiện có giá trị khoảng 1,37 triệu USD, chưa kể các chi phí lưu trữ và bảo hiểm đi kèm.

“Có người tin rằng ngày tận thế đang cận kề. Họ muốn tự tay cầm thỏi vàng, chắc chắn đó là tài sản của mình và có thể lấy lại bất cứ lúc nào”, ông Jury nói. “Càng giàu, càng lớn tuổi, họ càng cẩn thận giữ của”.

"Pháo đài" bất khả xâm phạm: Hầm chứa quân sự và boong-ke dưới lòng đất

Khi nỗi lo lắng vượt qua giới hạn thông thường, ngay cả những hầm vàng an toàn nhất của các ngân hàng lớn cũng không đủ để trấn an giới siêu giàu. Họ tìm đến những giải pháp bảo mật tối thượng, những nơi được thiết kế để tồn tại qua mọi biến cố.

Một số khách hàng muốn tự cất giữ vàng, thậm chí có người nói với ông Jury rằng họ sẽ "chôn nó trong vườn". Tuy nhiên, các ngân hàng luôn khuyến cáo không nên làm vậy vì rủi ro an ninh và khó khăn trong việc bán lại sau này.

Thay vào đó, những "pháo đài" thực sự được lựa chọn. J.P. Morgan có một hầm vàng tối mật tại London. Việc tiếp cận nó gần như là bất khả thi. “Chỉ những khách hàng có lượng vàng trị giá trên 100 triệu USD mới có thể được mời đến xem kho kim loại của họ”, Jury tiết lộ. “Phải có một lý do rất chính đáng chúng tôi mới tạm ngưng hoạt động để cho khách hàng vào xem. Nhưng cũng như mọi thứ khác, nếu số tiền đủ lớn, mọi chuyện đều có thể”.

Và lựa chọn cuối cùng, dành cho những người không còn tin tưởng tuyệt đối vào bất kỳ chính phủ hay hệ thống ngân hàng nào, chính là những boong-ke quân sự cũ nằm sâu trong lòng dãy núi Alps của Thụy Sĩ.

Các công ty như Swiss Gold Safe chuyên cung cấp dịch vụ này. Theo ông Ludwig Karl, CEO của công ty, khách hàng của họ không chỉ cất giữ vàng mà còn đa dạng hóa địa điểm lưu trữ ở nhiều quốc gia an toàn khác như Singapore.

“Phần lớn khách hàng của chúng tôi đến từ các nước phát triển”, ông Karl cho biết. "Họ muốn xây dựng một phương án B bằng cách cất giữ một phần tài sản bên ngoài hệ thống ngân hàng, tại những quốc gia trung lập và an toàn về mặt chính trị".

Đó là một thế giới hoàn toàn khác, nơi vàng không chỉ là một khoản đầu tư, mà là một chính sách bảo hiểm cho sự tồn vong của tài sản qua nhiều thế hệ, bất chấp mọi biến động chính trị hay kinh tế.

Giới siêu giàu đẩy mạnh tích trữ vàng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và kinh tế gia tăng (Ảnh: Terravivos).

Lời khuyên cho nhà đầu tư: Điều hướng "cơn bão vàng"

Trở lại với thị trường chung, các chuyên gia dự báo giá vàng và bạc sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới. Vậy nhà đầu tư cá nhân nên làm gì?

Các chuyên gia khuyến nghị cần theo dõi chặt chẽ các ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Việc giá vàng vượt qua và giữ vững trên các mốc kháng cự sẽ mở đường cho một đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Bà Renisha Chainani, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Augmont, nhận định: "Nếu giá vàng giữ vững trên vùng 3.440-3.450 USD/ounce, lực mua có thể đẩy giá tiến tới ngưỡng tâm lý tiếp theo là 3.500 USD/ounce".

Ông Manoj Kumar Jain từ Prithvifinmart cho biết, giá vàng quốc tế hiện có vùng hỗ trợ trong khoảng 3.389-3.409 USD và vùng kháng cự từ 3.454-3.480 USD. Với bạc, vùng hỗ trợ nằm trong khoảng 37,30-37,64 USD và vùng kháng cự là 38,10-38,50 USD. Ông đặc biệt khuyến nghị nên giữ các vị thế mua dài hạn đối với bạc.

Cơn sốt vàng hiện tại không chỉ là một phản ứng tức thời trước chính sách của một vị tổng thống. Nó phản ánh một sự lo lắng sâu sắc hơn về sự ổn định của kinh tế toàn cầu, giá trị của các đồng tiền pháp định và tương lai của hệ thống tài chính. Như chuyên gia James Steel của HSBC đã kết luận, để vàng thực sự trở lại "thời hoàng kim", giới đầu tư phải cảm thấy lo sợ hơn nữa.

Ông cho rằng nếu bất ổn địa chính trị và chính sách kinh tế là những yếu tố chính thúc đẩy giá vàng, thì mức độ rủi ro hiện tại vẫn chưa đủ lớn. “Phải căng thẳng hơn nhiều nữa thì vàng mới thực sự bứt phá”, ông nhận định.

Và khi nhìn vào cách giới siêu giàu đang âm thầm xây dựng những "pháo đài" bằng vàng của riêng mình, có lẽ mức độ rủi ro đó không còn xa vời như chúng ta tưởng.