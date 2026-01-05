Người Việt ăn thịt lợn nhiều thứ 4 thế giới

Theo Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam năm 2025 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Việt Nam hiện là một trong các quốc gia có mức tiêu thụ thịt lợn cao của thế giới nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng.

Cụ thể, tiêu thụ thịt lợn của Việt Nam vẫn có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Năm 2021, mức tiêu thụ đạt khoảng 30kg/người/năm; năm 2024 khoảng 37 kg/người/năm, ước tính năm 2025 đạt khoảng 39kg/người/năm (tính theo kg thịt xẻ), chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi cả nước với mức 63,68%. Việt Nam hiện đứng thứ 4 về tiêu thụ thịt lợn trên thế giới.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khẳng định mặt hàng thịt lợn là mặt hàng có sức ảnh hưởng lớn đối với thị trường mặt hàng thực phẩm và tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Theo cơ quan quản lý, người dân ngày càng hướng đến việc tiêu dùng các sản phẩm được sản xuất, chế biến và phân phối theo mô hình chuỗi liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến phân phối, giúp kiểm soát được chất lượng, an toàn thực phẩm.

Về nguồn cung, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết việc chuyển dịch nhanh từ chăn nuôi quy mô nhỏ sang chăn nuôi tập trung, hàng hóa, quy mô lớn, chăn nuôi an toàn sinh học và giảm phát thải khiến nguồn cung sản phẩm thịt lợn ngày càng tăng về số lượng và đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thịt lợn bày bán tại cửa hàng thực phẩm (Ảnh: Reuters).

Năm 2025, tổng đàn lợn trong nước tăng mạnh do chăn nuôi nông hộ chuyển mạnh sang bán công nghiệp, liên kết với doanh nghiệp, cùng với đó là giá thịt lợn hơi nửa đầu năm ở mức thuận lợi cho người dân đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

Ước tính sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 5,4 triệu tấn năm 2025, tăng 5% so với năm trước; ước tính lượng thịt lợn xẻ nhập khẩu khoảng 200.000 tấn, tăng 14% về lượng nhưng giảm 3,5% về giá so với năm trước.

Cơ quan quản lý đánh giá nguồn cung mặt hàng thịt lợn năm 2025 có xu hướng tăng là nguyên nhân quan trọng khiến giá lợn hơi và sản phẩm thịt lợn giảm trong năm 2025. Có thời điểm thị trường bị ảnh hưởng bởi một số thông tin sản phẩm thịt lợn không bảo đảm chất lượng khi đưa ra thị trường hoặc dịch bệnh có xu hướng diễn biến phức tạp.

Giá lợn từ mức 65.000-75.000 đồng/kg trong 7 tháng đầu năm 2025 và có xu hướng giảm dần trong giai đoạn cuối năm xuống mức 54.000-55.000 đồng/kg; giá sản phẩm thịt lợn ở mức 100.000-150.000 đồng/kg (tùy loại và tùy địa phương). So với cùng kỳ năm trước, giá lợn hơi có xu hướng giảm khoảng 10.000-12.000 đồng/kg tương đương với mức 16-19%.