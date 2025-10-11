Những phát ngôn ấn tượng nhất tại ViPEL 2025

Ngày 10/10, chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất (ViPEL 2025) đã diễn ra tại Hà Nội.

ViPEL tập hợp lực lượng nòng cốt của các ngành kinh tế, hình thành Hội đồng điều hành và 4 Ủy ban chuyên môn. Với cấu trúc đa dạng, kết nối doanh nghiệp ở nhiều quy mô và lĩnh vực, mô hình này tạo nên hệ sinh thái hành động hướng tới làm chủ năng lực cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam.

Các phiên họp buổi sáng và phiên Toàn cảnh Kinh tế tư nhân sẽ diễn ra với sự tham dự và chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham gia.

Các doanh nghiệp cùng nhau nhận diện các bài toán lớn của nền kinh tế, xác định dư địa tăng trưởng, cơ hội đột phá và đề xuất những dự án mang tinh thần hợp tác công - tư.

Họ cũng thảo luận nhằm đi đến sự thống nhất hành động theo cách làm mới để hiện thực hóa những giá trị và mục tiêu tốt đẹp nhất mà ViPEL đã xây nền móng.

"Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân, mỗi năm có một sản phẩm cân đong đo đếm được, góp phần đưa đất nước hùng cường, nhân dân hạnh phúc", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị khối doanh nghiệp tư nhân gắn mục tiêu phát triển doanh nghiệp với mục tiêu quốc gia. Cụ thể, Việt Nam đặt mục tiêu năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 là nước thu nhập cao.

"Mức 500.000 tỷ đồng dôi dư có thể làm việc lớn, lo an sinh xã hội cho người dân", Thủ tướng nói.

Trong quý III, GDP cả nước tăng 8,2%, nâng tăng trưởng 9 tháng lên 7,85%. Theo tính toán của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP quý IV cần tăng 8,4% để nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng 8% cả năm. Cũng trong 9 tháng đầu năm, thu ngân sách gần như hoàn thành. Theo Thủ tướng, khoản thu này trong năm nay dự kiến thặng dư 25% so với mục tiêu hai triệu tỷ đồng.

"Chúng tôi cần phải thể chế hóa chính sách pháp luật để theo đuổi cho được những mục tiêu về cải cách thủ tục hành chính lớn của đất nước theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và xây dựng nền tài chính công chuyên nghiệm, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp", Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi phát biểu chiều ngày 10/10.

“Việt Nam đang đứng trước một điểm ngoặt chưa từng có trong lịch sử nhân loại”, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT nhận định khi bối cảnh địa chính trị thay đổi khó lường và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi toàn bộ thế giới.

"Chúng ta đang ở giai đoạn sắp xếp lại giang sơn. Trước những biến đổi lớn, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam cần thích nghi nhanh, hành động mạnh, cùng bắt tay nhau xây dựng đất nước", ông Trương Gia Bình nói.

Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và khu vực công "bắt tay nhau, cùng chia sẻ giấc mơ lớn của đất nước, cùng làm, không phân biệt công hay tư, và cùng có trách nhiệm với Tổ quốc". Đồng thời, ông bày tỏ kỳ vọng Chính phủ sẽ thể chế hóa mô hình "công - tư cùng kiến quốc", tạo cơ chế để mọi thành phần kinh tế có thể đồng hành trong hành trình phát triển quốc gia.

“Thời khắc của Việt Nam đã đến. Nếu dám nghĩ, dám làm và dám đi nhanh, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mới của châu Á”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico nêu.

Bà Thảo đánh giá thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ trong cuộc cách mạng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, mở ra cho Việt Nam một "cơ hội vàng" để bứt phá và vươn lên dẫn đầu trong kỷ nguyên mới. Những lĩnh vực tương lai như drone nông nghiệp, năng lượng sạch hay tín chỉ carbon chính là "cửa sổ cơ hội lớn" cho doanh nghiệp Việt.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng không Vietjet, cho rằng những thành quả mà khu vực tư nhân đạt được trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận, song vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng.

Theo ông Tuấn, điều quan trọng nhất hiện nay là phải tìm ra những phương thức mới để cộng đồng doanh nghiệp cùng đồng hành, cùng phát triển, từ đó khai mở được tiềm năng và khát vọng của người Việt.

“Chưa bao giờ tôi thấy tinh thần doanh nhân dâng cao như lúc này. Sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Chính trị và Quốc hội đối với doanh nghiệp và doanh nhân chưa từng mạnh mẽ đến thế”, ông nhấn mạnh.

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban IV, cho biết doanh nghiệp lớn phải dẫn dắt các doanh nghiệp còn lại, để làm sao doanh nghiệp vừa cũng có cơ hội bứt phá và doanh nghiệp nhỏ cũng không cảm thấy nằm ngoài “cuộc chơi”.

"Việc tổ chức chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân - một sự kiện chính trong mô hình ViPEL là một trong 4 nhiệm vụ được Thủ tướng giao cho Ban IV phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện, để triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân", bà Thủy thông tin.

“Người Việt siêng năng, thông minh, học hỏi nhanh - đó chính là nguồn lực quý giá nhất để vươn lên”, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư U&I cho biết.

Ông Mai Hữu Tín đề xuất triển khai cơ chế ViPEL như một giải pháp đột phá, dựa trên 3 trụ cột: chính sách kiến tạo, doanh nghiệp dẫn dắt và cơ quan Nhà nước đồng hành. “Chính sách phải thật sự cởi mở, thủ tục hành chính cần đơn giản. Khai thông đất đai, tín dụng, thuế; đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu quốc gia”, ông nói thêm.

Theo ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco, trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, “không đổi mới là chết”. Doanh nghiệp không thể tồn tại nếu không đổi mới trong một thế giới luôn chuyển động. Ông cho rằng chuyển đổi số là cơ hội vàng để doanh nghiệp Việt Nam bứt phá, nhất là khi Chính phủ và các bộ ngành đang tạo nhiều ưu đãi và cơ chế mở để đón nhận công nghệ mới.

Theo Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung: "Việt Nam đang đứng trước thời cơ vàng để hình thành hệ sinh thái nội lực, qua đó cùng nhau nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân".

Bà Dung đề xuất xây dựng chương trình hành động quốc gia về dịch vụ và hạnh phúc con người, với hai trụ cột: Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Nhà nước cần định hình triết lý "Người Việt Hạnh phúc", hoàn thiện chiến lược liên ngành và đầu tư hạ tầng số, nhân lực chất lượng cao.

Trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân phải tiên phong đổi mới, hợp lực xây dựng chuỗi giá trị Lifestyle Việt Nam, lấy con người làm trung tâm và lan tỏa văn hóa hạnh phúc.

Ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ, cho rằng Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự vươn mình mạnh mẽ, khi chính sách hỗ trợ ngày càng rõ nét và vị thế của cộng đồng doanh nghiệp được nâng lên, đánh dấu một “khúc cua lịch sử” trong quá trình phát triển.

“Chúng ta đang kết hợp giữa tay lái của chính sách và tay chèo của doanh nghiệp. Điều cần làm là xây dựng một mô hình, một công thức mới để tạo ra hợp lực mạnh mẽ hơn giữa khu vực công và khu vực tư”, ông Thông nhấn mạnh.